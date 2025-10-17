94 éve állt meg a vád Al Capone ellen – Ön tudja, miért ítélték el a világ legismertebb bűnözőjét?

Talán nem sokan tudják, de pontosan 94 éve, 1931. október 17-én találták bűnösnek, és ítélték 11 év börtönre a világ legismertebb maffiózóját. Al Capone számos bűncselekményt követett el, ezek bizonyítása a korrupció és a bűnözői hálózat miatt azonban rendkívül nehéz volt. Végül adócsalás vádjával került bíróság elé. Az amerikai hatóságoknak sikerült bizonyítaniuk, hogy Capone jelentős jövedelmet nem jelentett be, így rács mögé zárhatták.

Al Capone, az amerikai alvilág feje (középen) 1932-ben vonult börtönbe, miután bűnösnek találták adócsalásban – Fotó: © Collection Roger-Viollet

Al Capone 1932-ben kezdte meg büntetését az alabamai Atlanta Penitentiaryben, majd a híres Alcatrazba szállították, ahol a legszigorúbb biztonsági intézkedések között tartották fogva. A börtönben töltött idő alatt az egészsége sokat romlott: szifiliszbetegsége késői szakaszában járt, ami jelentősen gyengítette.

1939-ben idő előtt szabadult az egészségi állapota miatt. Nyolc évvel később, 1947. január 25-én hunyt el floridai otthonában agyvérzés következtében.

Al Capone mai napig a popkultúra gengszter-szimbóluma

Alphonse Gabriel Capone 1899. január 17-én született New Yorkban olasz bevándorló szülők gyermekeként. Fiatal korától belekeveredett a bűnözésbe, és hamarosan a chicagói alvilág egyik legismertebb figurájává vált. Nevéhez fűződik a szesz értékesítése az 1920-as években, az alkoholtilalom idején.

Capone bűnszervezete erőszakos eszközökkel uralta a város alvilágát, és hírhedt volt brutális módszereiről, például a 1929-es Szent Valentin-napi mészárlásról, amikor több rivális gengsztert gyilkoltak meg egyszerre. Capone az erőszakos bűncselekmények mellett prostitúcióval, zsarolással, csempészettel és korrupcióval is foglalkozott, így ő lett az amerikai bűnözés arca.

Al Capone alakja a mai napig a popkultúra egyik legismertebb gengszter-szimbóluma. Élete a bűnözés, a hatalom és a bukás klasszikus története, amely rámutat a törvény és igazság szembenállására az amerikai tilalmi időszakban. Bár hivatalosan csak adócsalás miatt ítélték el, neve összeforrt az erőszakkal és a bűnözéssel.

Korábban az Origón arról is írtunk, hogy a hírhedt maffiavezér a tejbizniszbe is beszállt, és elvileg neki köszönhetően kezdték el feltüntetni az élelmiszeri termékeken a lejárati időt.