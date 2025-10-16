Hírlevél

Robert De Niro

Újra együtt szerepel Al Pacino és Robert De Niro

Ismét összeállt az amerikai filmipar két ikonikus színésze. Al Pacino és Robert De Niro egy divatkampányban szerepel együtt.
Hollywood két ikonja, Al Pacino és Robert De Niro most először szerepelnek együtt egy divatkampányban.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 26: (L-R) Al Pacino and Robert De Niro speak onstage during the AFI Life Achievement Award Ceremony honoring Francis Ford Coppola at Dolby Theatre on April 26, 2025 in Hollywood, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP (Photo by Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Al Pacino és Robert De Niro - Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Moncler „Warmer Together” nevű globális projektje nemcsak a márka ikonikus téli kabátjait mutatja be, hanem a két legendás színész több mint öt évtizedes barátságát is ünnepli. 

Maga a kampány neve erősen áthallásos, magyarra fordítva „Együtt melegebb”. A cég szerint a valódi meleg nemcsak a ruhában, hanem az emberi kapcsolatokban rejlik – írja a Hollywood Report.

Al Pacino és Robert De Niro barátsága időtlen

A fekete-fehér képeken Pacino és De Niro meghitt, időtlen pillanatokban jelennek meg: egymás mellett ülnek, sétálnak, kezet fognak. Pacino szerint „a barátság a legnagyobb dolog, amit az ember birtokolhat”, De Niro pedig úgy fogalmazott: „A melegség sosem a külsőben van – mindig belül”. A Moncler vezetése szerint a kampány célja pontosan ez: megmutatni, hogy a valódi érték az emberi kötődésben rejlik, nem a kabát anyagában.

A francia-olasz divatcég szerint a képi világ időtlenséget és mély érzelmi kötődést sugall, miközben finoman visszautal a két színész közös filmes múltjára is – olyan klasszikusokra, mint a Szemtől szemben vagy Az ír. A kampány világszerte látható lesz plakátokon, online felületeken és közösségi médiában.

 

