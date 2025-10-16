Újra együtt szerepel Al Pacino és Robert De Niro

Hollywood két ikonja, Al Pacino és Robert De Niro most először szerepelnek együtt egy divatkampányban.

Al Pacino és Robert De Niro - Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Moncler „Warmer Together” nevű globális projektje nemcsak a márka ikonikus téli kabátjait mutatja be, hanem a két legendás színész több mint öt évtizedes barátságát is ünnepli.

Maga a kampány neve erősen áthallásos, magyarra fordítva „Együtt melegebb”. A cég szerint a valódi meleg nemcsak a ruhában, hanem az emberi kapcsolatokban rejlik – írja a Hollywood Report.

Me and the bestie… pic.twitter.com/99YrVrAc1o — Robert De Niro (@R0BERTDENlR0) October 14, 2025

Al Pacino és Robert De Niro barátsága időtlen

A fekete-fehér képeken Pacino és De Niro meghitt, időtlen pillanatokban jelennek meg: egymás mellett ülnek, sétálnak, kezet fognak. Pacino szerint „a barátság a legnagyobb dolog, amit az ember birtokolhat”, De Niro pedig úgy fogalmazott: „A melegség sosem a külsőben van – mindig belül”. A Moncler vezetése szerint a kampány célja pontosan ez: megmutatni, hogy a valódi érték az emberi kötődésben rejlik, nem a kabát anyagában.

A francia-olasz divatcég szerint a képi világ időtlenséget és mély érzelmi kötődést sugall, miközben finoman visszautal a két színész közös filmes múltjára is – olyan klasszikusokra, mint a Szemtől szemben vagy Az ír. A kampány világszerte látható lesz plakátokon, online felületeken és közösségi médiában.