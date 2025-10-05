Veszélyben a férfierő! Mit tegyünk, ha alacsony a tesztoszteronszint?

A férfiaknál a tesztoszteron csökkenés természetes folyamat, amely 40 éves kor után egyre gyakoribb. Az alacsony tesztoszteron azonban nem pusztán az öregedés velejárója: a hormonhiány mögött sokszor életmódbeli tényezők vagy betegségek is állhatnak. A tesztoszteron hiány befolyásolja az izmok, a csontok, a szexuális vágy és az energiaszint működését is, ezért időben fel kell ismerni és kezelni.

Az orvosok szerint az alacsony tesztoszteron szint leggyakoribb tünetei közé tartozik a libidó csökkenése is (illusztráció)

Fotó: Krzysztof Biernat/Pexels

Alacsony tesztoszteron: mik a figyelmeztető jelek és mi okozhatja?

Az orvosok szerint az alacsony tesztoszteron szint leggyakoribb tünetei közé tartozik a libidó csökkenése, a fáradtság, a koncentrációzavar, a hízás és az izomtömeg-vesztés. A férfiak sokszor hangulatingadozással, kedvetlenséggel vagy alvászavarral is küzdenek, mielőtt orvoshoz fordulnának.

A diagnózis alapja a reggeli vérvétel, amelyet két alkalommal is el kell végezni, mivel a hormonszint napszakonként ingadozik. Ha a vizsgálat alacsony tesztoszteron szintet mutat, az orvos életmódváltást javasol: rendszeres mozgást, megfelelő alvást és kiegyensúlyozott étrendet.

Fotó: Alexa Popovich/pexels

Tesztoszteron pótlás és férfi hormonkezelés: mikor indokolt, mikor veszélyes?

Ha a természetes módszerek nem elegendőek, szóba jöhet a tesztoszteron pótlás. A férfi hormonkezelés több formában történhet – gél, injekció, implantátum vagy tabletta is alkalmazható. Célja nem a teljesítményfokozás, hanem a férfi hormonháztartás egyensúlyának helyreállítása.

A szakértők azonban figyelmeztetnek: az indokolatlan hormonpótlás veszélyes lehet. A túl magas tesztoszteronszint növeli a vérrögképződés, a prosztatamegnagyobbodás és a prosztatarák kockázatát. Mellékhatásként pattanás, herezsugorodás, meddőség vagy alvási apnoe is kialakulhat.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a kezelést kizárólag diagnosztizált tesztoszteron hiány esetén, orvosi felügyelet mellett szabad megkezdeni. A cél nem a „szuperférfi” lét, hanem az egészség és az életminőség helyreállítása.

A szakértők szerint a természetes tesztoszteron növelése életmóddal is lehetséges – rendszeres testmozgással, elegendő alvással és kiegyensúlyozott étrenddel.

A hormonháztartás finom egyensúlya csak biztonságos, ellenőrzött terápiával őrizhető meg, ezért minden döntést szakemberrel kell egyeztetni – olvasható a Fox News oldalán.