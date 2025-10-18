10 érdekesség Alaszkáról, az Egyesült Államok leghidegebb és legvadabb államáról

Alaszka 1867. október 18-án, vagyis 158 éve ezen a napon lett az Amerikai Egyesült Államok része. 1959. január 3-án vált az ország 49. tagállamává. Hawaii mellett az USA egyik olyan állama, amely nem szomszédos az összefüggő egységet alkotó 48 tagállam egyikével sem, úgynevezett exklávé. Hatalmas területe az északi sarkkörön túl nyúlik, s mert a sark felé nyitott, a hideg északi szél még inkább csökkenti az átlaghőmérsékletet. Ugyanakkor ezeken a zord részeken fekszenek Alaszka olajmezői és aranybányái, így viszonylag sokan élnek az embert próbáló körülmények között. Az Alaszkába látogató turistáknak a lonelyplanet.com szedett össze 14 tudnivalót.

Alaszka nagy területen elfekvő hideg, hófödte tájai gyönyörűen, de sok helyen lakatlanok

Fotó: HASAN AKBAS / ANADOLU

Alaszka számos érdekességgel rendelkezik

1. Alaszka „fillérekért” került orosz kézből Amerikához

1867. október 18-án az Egyesült Államok 7,2 millió dollárért vásárolta meg Alaszkát Oroszországtól – ez mai áron nagyjából 140 millió dollárnak (62,9 milliárd Ft) felel meg, tehát kevesebb mint 5 cent/négyzetkilométer árat fizettek érte! Akkoriban sokan „Seward bolondságának” nevezték a vásárt (William H. Seward külügyminiszter után), de az idő őt igazolta.

2. Földrajzilag Kanadához tartozik

Bár ma az Egyesült Államok része, a földrajzi elhelyezkedése miatt logikusabbnak tűnhetne, ha Kanada része lenne. Oroszország azonban az USA-nak adta el, mert Kanadát a brit korona részeként tartotta ellenfelének.

3. Fények és árnyak birodalma: 67 napos nappal és 65 napos éjszaka

Alaszka egyes részein – például Barrow (ma: Utqiaġvik) városában – nyaranta 67 napig nem nyugszik le a nap, míg télen több mint két hónapig sötétség uralkodik. Ez a sarkvidéki éghajlat különleges velejárója.

Ez a fotó az északi fényt, a Tejútrendszert, az éjszakai égboltot és a naplemente utolsó színeit mutatja egyszerre Alaszka Chickaloon régiójában – Fotó: HASAN AKBAS / ANADOLU

4. Az USA legnagyobb, mégis legkevésbé lakott állama

Területre nézve Alaszka a legnagyobb amerikai állam, több mint 1,7 millió négyzetkilométerrel – kétszer akkora, mint Texas! Ennek ellenére a lakossága alig haladja meg a 730 ezer főt, vagyis négyzetkilométerenként kevesebb mint 1 ember él itt.

Alaszka ritkán lakott, ezt a települést gyalogosan például csak ezen a fahídon lehet megközelíteni – Hasan Akbas / Anadolu Hasan Akbas / ANADOLU / Anadolu via AFP

Fotó: HASAN AKBAS

5. Itt található Észak-Amerika legmagasabb csúcsa

Az Alaszka-hegységben emelkedik a Denali (korábban: Mount McKinley), amely 6190 méteres magasságával Észak-Amerika legmagasabb pontja.