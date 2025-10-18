Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Egyesült Államok

10 érdekesség Alaszkáról, az Egyesült Államok leghidegebb és legvadabb államáról

158 éve a mai napon vásárolt egy hatalmas földterületet az Egyesült Államok Oroszországtól. Ez a földterület nem más, mint Alaszka, az USA legnagyobb, ám legkevésbé lakott állama.
Alaszka 1867. október 18-án, vagyis 158 éve ezen a napon lett az Amerikai Egyesült Államok része. 1959. január 3-án vált az ország 49. tagállamává. Hawaii mellett az USA egyik olyan állama, amely nem szomszédos az összefüggő egységet alkotó 48 tagállam egyikével sem, úgynevezett exklávé. Hatalmas területe az északi sarkkörön túl nyúlik, s mert a sark felé nyitott, a hideg északi szél még inkább csökkenti az átlaghőmérsékletet. Ugyanakkor ezeken a zord részeken fekszenek Alaszka olajmezői és aranybányái, így viszonylag sokan élnek az embert próbáló körülmények között. Az Alaszkába látogató turistáknak a lonelyplanet.com szedett össze 14 tudnivalót.

Alaszka, amerikai állam, Alaszkaamerikaiállam, galéria, összeállítás, 2025
Alaszka nagy területen elfekvő hideg, hófödte tájai gyönyörűen, de sok helyen lakatlanok
Fotó: HASAN AKBAS / ANADOLU

Alaszka számos érdekességgel rendelkezik

1. Alaszka „fillérekért” került orosz kézből Amerikához

1867. október 18-án az Egyesült Államok 7,2 millió dollárért vásárolta meg Alaszkát Oroszországtól – ez mai áron nagyjából 140 millió dollárnak (62,9 milliárd Ft) felel meg, tehát kevesebb mint 5 cent/négyzetkilométer árat fizettek érte! Akkoriban sokan „Seward bolondságának” nevezték a vásárt (William H. Seward külügyminiszter után), de az idő őt igazolta.

2. Földrajzilag Kanadához tartozik

Bár ma az Egyesült Államok része, a földrajzi elhelyezkedése miatt logikusabbnak tűnhetne, ha Kanada része lenne. Oroszország azonban az USA-nak adta el, mert Kanadát a brit korona részeként tartotta ellenfelének.

3. Fények és árnyak birodalma: 67 napos nappal és 65 napos éjszaka

Alaszka egyes részein – például Barrow (ma: Utqiaġvik) városában – nyaranta 67 napig nem nyugszik le a nap, míg télen több mint két hónapig sötétség uralkodik. Ez a sarkvidéki éghajlat különleges velejárója.

ALASKA, UNITED STATES - SEPTEMBER 30: This photo shows the Northern Lights (aurora borealis), the Milky Way Galaxy, the night sky, and the last colors of sunset on the horizon all at once in the Chickaloon region of Alaska, United States, on September 30, 2025. The image is considered a remarkable example documenting the simultaneous observation of these four natural phenomena, which rarely occur together at high latitudes. Hasan Akbas / Anadolu (Photo by Hasan Akbas / Anadolu via AFP)
Ez a fotó az északi fényt, a Tejútrendszert, az éjszakai égboltot és a naplemente utolsó színeit mutatja egyszerre Alaszka Chickaloon régiójában – Fotó: HASAN AKBAS / ANADOLU

4. Az USA legnagyobb, mégis legkevésbé lakott állama

Területre nézve Alaszka a legnagyobb amerikai állam, több mint 1,7 millió négyzetkilométerrel – kétszer akkora, mint Texas! Ennek ellenére a lakossága alig haladja meg a 730 ezer főt, vagyis négyzetkilométerenként kevesebb mint 1 ember él itt.

Alaszka, amerikai állam, Alaszkaamerikaiállam, galéria, összeállítás, 2025
Alaszka ritkán lakott, ezt a települést gyalogosan például csak ezen a fahídon lehet megközelíteni – Hasan Akbas / Anadolu Hasan Akbas / ANADOLU / Anadolu via AFP
Fotó: HASAN AKBAS

5. Itt található Észak-Amerika legmagasabb csúcsa

Az Alaszka-hegységben emelkedik a Denali (korábban: Mount McKinley), amely 6190 méteres magasságával Észak-Amerika legmagasabb pontja.

6. Medvék földje: három különböző faj is otthonra talált itt

Alaszka az egyik legjobb hely a világon medvék megfigyelésére, hiszen itt élnek barna medvék (grizzlyk), fekete medvék és jegesmedvék is. Az államban körülbelül 100 ezer medve él, tehát jó eséllyel találkozhatsz eggyel, ha erdőbe mész!

United States, Alaska, brown bear grizzly cub fishing in the Chillkoot river near Haines during the salmon spawning season (Photo by GROS Caroline / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
Alaszkában található a legtöbb nagytestű barnamedve, vagyis grizzly – Fotó: GROS CAROLINE / HEMIS.FR / hemis.fr

7. Nincs megyerendszer – van helyette "borough"

Alaszkában nem „megye” (county) a közigazgatási egység neve, hanem „borough”, ami kicsit másként működik. Sőt, hatalmas területek teljesen közigazgatás nélküli zónának számítanak, ezeket „unorganized borough”-nak hívják.

8. A kutyaszánhúzás hazája

Az Iditarod a világ egyik legismertebb kutyaszánversenye, melyet minden évben megrendeznek. A több mint 1500 kilométeres táv Anchorage és Nome között zajlik zord időjárási körülmények között, a résztvevők és kutyáik legendás kitartására van szükség.

Egy alaszkai malamutok szánhúzásra születtek – Fotó: Alexander Nadrilyanski/pexels

9. Földrengések otthona: itt volt az USA legerősebb földmozgása

1964-ben Alaszkát egy 9,2-es erősségű földrengés rázta meg, ami minden idők második legerősebb földmozgása volt a világon. A „Great Alaska Earthquake” néven ismert katasztrófa több száz kilométeres körzetben pusztított.

10. Alaszka neve ősi aleut eredetű

Az Alaszka szó az aleut nyelvből származik, eredetileg Alyeska formában, ami azt jelenti: „a nagy föld” vagy „ahol a föld határa van” – tökéletesen leírva az állam vad, távoli jellegét.

Az Origón a napokban számoltunk be arról, hogy az északi államon pusztító tájfun söpört végig.

 

 

