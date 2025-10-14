Ez az óriási kutya a ház új ura, ilyen az élet egy 82 kilós ebbel

Az amerikai család korábban egy huskyt tartott, és annak halála után döntöttek a nagyméretű alaszkai malamut mellett. Mal, az új kedvenc, kölyökként alig pár kilót nyomott, de felnőtt korára 82 kilogrammos, hatalmasra nőtt állattá vált. A sarkvidéki kutya minden nap próbára teszi a gazdáit, de hűsége és kedvessége miatt igazi családtag lett.

Egy alaszkai malamut – a sarkvidéki kutya képes óriásira megnőni (illusztráció)

Fotó: Alexander Nadrilyanski/pexels

Egy óriásira nőtt kutya az alaszkai malamut

Egy amerikai család egy korábbi husky elvesztése után döntött úgy, hogy új négylábút fogad be. A választásuk egy alaszkai malamut kölyökre esett, aki kezdetben kicsi és aranyos volt, de hamar kiderült, hogy nem átlagos házikedvencet választottak. Az állat növekedése szinte hihetetlen ütemben zajlott, és rövid időn belül igazi nagyméretű kutyává vált.

Mal, ahogy a család hívja, ma már 82 kilogrammot nyom, testfelépítése inkább egy shetlandi pónira, mint egy kutyára emlékeztet. Az alaszkai malamut eredetileg szánhúzó sarkvidéki kutya, hihetetlen erejéről és állóképességéről ismert. Sétáltatás közben gyakran ő irányítja a gazdáját, nem fordítva – ereje minden mozdulatban érződik.

A család élete a hatalmas kutya köré szerveződött

A hatalmas testhez hatalmas szív is társul: Mal szelíd és kedves, türelmes a gyerekekkel, de minden vendég tisztelettel tekint rá. Olyan, mintha egy bundás hegy költözött volna a házba.

A nagyméretű alaszkai malamut ápolása külön kihívás: bundája sűrű, dupla rétegű, és a szokásos kutyakozmetikusok nem tudtak megbirkózni vele, ezért speciális szakemberhez fordultak.

Mal sűrű bundája mindenhol jelen van – a kanapén, a ruhákon, sőt még a kocsiban is. A család azonban már együtt él ezzel a valósággal, mert számukra a sarkvidéki kutya nemcsak házikedvenc, hanem igazi társ, aki megváltoztatta az életüket. Számukra Mal nem egyszerűen egy állat, hanem a család része – egy szelíd óriás, aki örökre belopta magát a szívükbe - írja a BBC.