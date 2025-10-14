Súlyos autóbalesetet szenvedett Hollywood egyik legismertebb arca – mindenki erről beszél

Alec Baldwin és testvére, Stephen Baldwin hétfő délután balesetet szenvedtek East Hamptonban, amikor a színész Range Roverrel egy fába csapódott az esős úton. A TMZ által közzétett felvételeken látszik, hogy a jármű eleje teljesen összeroncsolódott, miközben a rendőrök a helyszínen vizsgálták a történteket.

Alec Baldwin egy nyilvános beszélgetésen, ahol a színész a közelmúlt eseményeiről és filmes munkáiról beszélt. Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alec Baldwin később az Instagramon elárulta, hogy felesége, Hilaria fehér Range Roverét vezette, és a baleset akkor történt, amikor egy hatalmas szemetesautó hirtelen elé vágott. „Elrántottam a kormányt, hogy elkerüljem az ütközést, de így a fának mentem. Összetörtem a feleségem autóját, és emiatt rosszul érzem magam — de minden rendben van, én és a testvérem is jól vagyunk” – mondta a színész.

Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/BQOxjwEXPk pic.twitter.com/PkscDhJPw8 — New York Post (@nypost) October 13, 2025

Stephen Baldwin szóvivője a TMZ-nek megerősítette, hogy a színész sértetlen, és hálás, amiért senkinek nem esett baja. A helyszínen készült képeken jól látszik, hogy a front rész teljesen megsemmisült, miközben a testvérek a rendőrökkel beszélgetnek az esőben.

Alec Baldwin újabb nehéz időszakon megy keresztül

A történtek különösen kellemetlenek Alec számára, hiszen az utóbbi években több tragédiát is átélt. A 2021-es „Rust” filmforgatáson történt halálos baleset után emberöléssel vádolták meg, miután véletlenül lelőtte a film operatőrét, Halyna Hutchinst. Bár később felmentették, az eset örökre beárnyékolta karrierjét.

Idén februárban Alec egy Donald Trump-utánzóval is szóváltásba keveredett New York utcáin, majd a Hutchins család ügyvédje, Gloria Allred élesen bírálta, amiért a valóságshow-jában „a boldog apaságot ünnepli”, miközben az áldozat családja még mindig gyászol.