Ez tényleg hihetetlen! Valami egészen rejtélyes dolog kering a Föld körül

A felfedezést az American Astronomical Society egyik friss tanulmánya is megerősíti, amely szerint az objektum egy úgynevezett „kvázi-hold”, vagyis nem a Föld természetes kísérője, mint a Hold, de hasonló pályán mozog a Nap körül, időnként látszólag keringve körülöttünk – közölte a USA Today. Az „álhold”, más néven „kvázi-hold” hosszú távon a Föld szomszédságában marad, szinte állandó társunk az űrben.

Az „álhold” (illusztráció) hosszú ideig velünk maradhat

Fotó: Unsplash

Az „álhold” előtt „mini-hold” kísérte a Földet

2024-ben a Földnek már volt egy másik égi kísérője, a 2024 PT5, amelyet a tudósok „mini-holdnak” neveztek el. Ez a kis aszteroida csak néhány hónapra kötődött a Földhöz, amikor pályája közel került bolygónkhoz szeptember és november között.

A „mini-hold” és a „kvázi-hold” közti különbség lényege az időtartamban rejlik. A kvázi-hold hosszú távon a Föld szomszédságában marad, szinte állandó társunk az űrben. A mini-hold ezzel szemben átmeneti látogató, amely rövid ideig befogott állapotban kering bolygónk közelében, majd továbbhalad az űrben.

A Planetary Society szerint mindössze négy ilyen mini-holdat sikerült eddig észlelni, és egyikük sem maradt tartósan a Föld közelében.

A 2024-ben felfedezett 2024 PT5 esetében a csillagászok egy különösen izgalmas lehetőséget sem zárnak ki. Elképzelhető, hogy a kődarab valóban a Holdról szakadt le egy ősi becsapódás során, és így a szó szoros értelmében is „mini-holdnak” tekinthető.

A kutatók folytatják az égitestek megfigyelését, mert a Föld körüli térség ilyen kis kísérői segíthetnek jobban megérteni bolygónk gravitációs hatását, valamint azt, hogyan alakult ki a Naprendszerünk bolygóinak és holdjainak dinamikus egyensúlya.

