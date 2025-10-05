Nem kell edzőterem, ezzel az otthoni trükkel is bombaformába kerülhet

Az alkartámasz (plank) az egyik legjobb módszer a törzs erősítésére, de nem csupán a hasizom fejlődésében játszik szerepet. A gyakorlat egyszerre több izomcsoportot dolgoztat meg, ezért ideális választás mindazoknak, akik egészségesebb életmódra vágynak, szeretnék csökkenteni a hátfájást, vagy akár a fogyást támogatnák - írja a Focus.

Alkartámasz gyakorlat közben – hatékony edzés a hasizom, hát és törzs erősítésére Fotó: EUGENIO MARONGIU / Connect Images

Alkartámasz és az anyagcsere

A rendszeres alkartámasz nemcsak az izmokat erősíti, hanem felpörgeti az anyagcserét is, ami kulcsszerepet játszik a súlycsökkentésben.

Ellentétben a hagyományos felülésekkel, az alkartámasz több kalóriát éget, hiszen egyszerre dolgoztatja meg a vállat, a törzset, a hátat és a lábakat.

Már napi 1–3 perc alkartámasz elegendő lehet ahhoz, hogy támogassa a fogyást és az izomépítést.

Jobb testtartás az alkartámasz segítségével

Akik rendszeresen végzik az alkartámaszt, gyorsan észreveszik, hogy javul a testtartásuk. Az alkartámasz erősíti a mély hát- és hasizmokat, melyek elengedhetetlenek a stabil testtartáshoz és a hátfájdalmak megelőzéséhez.

Már néhány hét alatt látványos eredmények érhetők el: feszesebb törzs, stabilabb gerinc és jobb egyensúly.

Az alkartámasz nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hatásos. A gyakorlat lazítja a stressz hatására befeszült izmokat – különösen a vállakat, a hátat és a medencét. Ezáltal oldódik a feszültség, ami jobb hangulathoz vezet. Az ülőmunkát végzőknek kifejezetten ajánlott a mindennapi rutinhoz hozzáadni.

Az alkartámasz hatalmas előnye, hogy bárhol, bármikor elvégezhető – nem kell hozzá semmilyen eszköz.

Ez kezdőknek remek belépő gyakorlat, hiszen könnyen beilleszthető a napi rutinba, és később további edzésformákkal is kombinálható.

További tippek a mozgáshoz.