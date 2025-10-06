Itt az influenzaszezon, ezek a gyógyszerek életveszélyesek lehetnek

Sok hétköznapi, vény nélkül kapható gyógyszer súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, ha alkohollal keverjük. Általánosságban véve nincs olyan gyógyszer, amit kifejezetten biztonságos alkohollal keverni, a következő vény nélkül kapható szerek viszont kifejezetten veszélyesen hathatnak a szervezetre, éppen ezért tilos alkohollal keverni – írja a DailyMail.

Ezeket a gyógyszereket tilos alkohollal keverni.

Nem létezik olyan gyógyszer, amit kifejezetten ajánlott vagy biztonságos lenne alkohollal keverni, azonban egyes gyógyszerek alkohollal párosítva különösen veszélyesek lehetnek, gyomorfekélyt, májkárosodást vagy veseproblémákat is okozhatnak.

„Az olyan vény nélkül kapható gyógyszerek, mint a köhögés elleni szirupok, megfázás elleni szerek vagy fájdalomcsillapítók, alkohol mellett rendkívül veszélyesek, sőt, akár halálosak is lehetnek” – figyelmeztet Dean Eggitt háziorvos.

Miért veszélyes alkohollal keverni a gyógyszereket?

A legtöbb gyógyszer már önmagában is megterheli a májat, a vesét vagy a gyomrot, miközben lebomlik a szervezetben. Ha ehhez alkoholt is fogyasztunk, az tovább növeli a terhelést ugyanazokon a szerveken, ami akár maradandó károsodáshoz is vezethet.

A hidegebb hónapokban sokan nyúlnak a köptetőkhöz, amelyek egy része dextrometorfánt tartalmaz, amely alkohollal keverve álmosságot, szédülést, hányingert, légzési nehézséget, fejfájást, szapora szívverést és koordinációs problémákat okozhat. Túlzott fogyasztás esetén pedig akár hallucinációkat, testhőmérséklet-csökkenést vagy légzésleállást is kiválthat.

A paracetamol tartalmú gyógyszerek, mint a Rubophen, Panadol, Mexalen vagy Paramax szintén veszélyes lehet alkohollal keverve. A paracetamol lebontásakor a szervezet egy mérgező mellékterméket, az úgynevezett N-acetil-p-benzokinon imint termei. Normál esetben a máj ezt semlegesíti, de ha alkoholt iszunk, a máj terhelése megnő, és a toxin felhalmozódhat – ez életveszélyes májkárosodást is okozhat.

Az ibuprofen gyakori választás hátfájás, menstruációs görcs, fejfájás vagy izomfájdalom esetén, azonban itt is fontos a szigorú szabályok betartása. Ibuprofent nem ajánlott 10 napnál tovább szedni orvosi felügyelet nélkül, továbbá ezt a szert is tilos alkohollal keveri. Az ibuprofen irritálja a gyomor nyálkahártyáját, és gyomorfekélyt vagy hashártyagyulladást is okozhat, az alkohol pedig ezt csak felerősíti: ellazítja a gyomorszájat, fokozza a savas refluxot, és hosszú távon fekélyhez vezethet.