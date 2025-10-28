Állandó fáradtság gyötri? Ez lehet az oka

Sokan tapasztalnak állandó fáradtságot, még akkor is, ha éjszakánként hét–kilenc órát alszanak. Az őszi–téli kimerültség hátterében gyakran olyan tényezők állnak, mint a vashiány, a magnéziumhiány, a stressz, a depresszió vagy az alvási apnoe. A fáradtság oka lehet a legyengült immunrendszer, a rossz alvási szokások vagy a cirkadián ritmus felborulása is - számol be a The Sun.
1. Vashiány és magnéziumhiány – a kimerültség rejtett forrásai
A vashiány tünetei közé tartozik a sápadtság, a gyengeség és a csökkent koncentráció. A vas segíti az oxigénszállítást, így hiánya krónikus fáradtságot okozhat. Hasonlóan fontos a magnézium is, amely az izmok és az idegrendszer működéséhez nélkülözhetetlen. A magnéziumhiány jelei közé tartozik a nyugtalanság, az alvászavar és az izomgörcs.
A megoldás: vasban gazdag ételek (pl. vörös hús, hüvelyesek) és magnéziumforrások (dió, zab, leveles zöldségek).
2. Alvási apnoe és horkolás – ha az alvás nem pihentet
A REM alvás javítása és a mélyalvás növelése csak akkor lehetséges, ha az alvási légzésed zavartalan. Az alvási apnoe tünetei közé tartozik a hangos horkolás, légzéskimaradás, nappali fáradtság. Ha ezek ismerősek, mindenképp fordulj orvoshoz, mert az apnoe hosszú távon szív- és érrendszeri kockázatot is jelenthet.
3. Kékfény hatása és a lefekvés előtti képernyőzés csapdái
A képernyő kék fénye csökkenti a melatonin termelődését, ami nehezíti az elalvást. Ha késő estig telefont vagy laptopot használsz, a cirkadián ritmus helyreállítása nehezebbé válik, és reggel alvás utáni fáradtságot érezhetsz.
Megoldás: kapcsold ki az eszközeidet lefekvés előtt egy órával, vagy használj kékfény-szűrőt.
4. Vércukor ingadozás, esti nassolás és koffein
A vércukor ingadozás vagy az esti nassolás hatása is fáradékonyságot okozhat. A finomított szénhidrátok helyett válassz vércukorbarát étkezést: fehérje, rost, magvak. Kerüld a késő délutáni koffeinbevitelt, mert rontja az alvás minőségét. Az energiaitalok hatása szintén alvászavart okozhat.
5. Stressz, depresszió és az energia visszanyerése
A tartós stressz és a depresszió az immunrendszer gyengüléséhez és cirkadián zavarokhoz vezethet. A stressz csökkentése, a mindfulness alvási technikák, vagy a CBT-I terápia segíthet a regeneráló alvásban. Az alvásnapló vezetés segít felismerni az ismétlődő mintákat és a fáradtság ellen tippeket személyre szabni.
6. Hidratálás, mozgás és lefekvési rutin
A megfelelő hidratálás fontossága alapvető – napi 6–8 pohár folyadék ajánlott. Az ülő életmód veszélye télen különösen nagy: a mozgás javítja a keringést, és növeli az energia szintet. Hatásos lehet, ha kialakít egy lefekvési rutint.
7. Pajzsmirigy, gyógyszerek és alkohol – a rejtett okok
A pajzsmirigy alulműködés gyakori oka a krónikus fáradtságnak. Egyes gyógyszerek mellékhatása is lehet az álmosság, míg az alkohol megzavarja a mélyalvást. Ha tartósan fáradtnak érzed magad, érdemes orvosi kivizsgálást kérni.
Az állandó fáradtság mögött genetikai eltérések állhatnak
Brit tudósok áttörést értek el a krónikus fáradtság szindróma kutatásában: először sikerült nyolc genetikai eltérést azonosítani, amelyek közvetlenül hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához. A felfedezés új fényt vet a sokáig félreértett kórképre, amelyet gyakran pusztán lelki problémának tartottak. Most azonban a tudomány bizonyította, hogy a krónikus fáradtság mögött valós, biológiai okok húzódnak meg – és ez a felismerés alapjaiban változtathatja meg a betegek megítélését és kezelését is. Részletekért látogasson el az Origo oldalára.
A rendszeres testmozgás és a szokások tudatos alakítása visszaadja az energia szintet, és segít elkerülni az őszi-téli kimerültséget. A cél: legalább napi 30 perc séta, nyújtás vagy könnyű torna – már ez is javítja az alvás minőségét.