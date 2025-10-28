Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Fontos!

Döntött a kormány: új otthontámogatás indul

fáradtság

Állandó fáradtság gyötri? Ez lehet az oka

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legtöbben az őszi és téli hónapokban érzik, hogy a kimerültség eluralkodik rajtuk. Az állandó fáradtság mögött gyakran egyszerű, de figyelmen kívül hagyott okok állnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fáradtságalvásminőségstressz

Sokan tapasztalnak állandó fáradtságot, még akkor is, ha éjszakánként hét–kilenc órát alszanak. Az őszi–téli kimerültség hátterében gyakran olyan tényezők állnak, mint a vashiány, a magnéziumhiány, a stressz, a depresszió vagy az alvási apnoe. A fáradtság oka lehet a legyengült immunrendszer, a rossz alvási szokások vagy a cirkadián ritmus felborulása is - számol be a The Sun.

állandó fáradtság
Az állandó fáradtság gyakran a vashiány és a stressz következménye
Fotó: Unsplash

1. Vashiány és magnéziumhiány – a kimerültség rejtett forrásai

A vashiány tünetei közé tartozik a sápadtság, a gyengeség és a csökkent koncentráció. A vas segíti az oxigénszállítást, így hiánya krónikus fáradtságot okozhat. Hasonlóan fontos a magnézium is, amely az izmok és az idegrendszer működéséhez nélkülözhetetlen. A magnéziumhiány jelei közé tartozik a nyugtalanság, az alvászavar és az izomgörcs.
A megoldás: vasban gazdag ételek (pl. vörös hús, hüvelyesek) és magnéziumforrások (dió, zab, leveles zöldségek).

2. Alvási apnoe és horkolás – ha az alvás nem pihentet

A REM alvás javítása és a mélyalvás növelése csak akkor lehetséges, ha az alvási légzésed zavartalan. Az alvási apnoe tünetei közé tartozik a hangos horkolás, légzéskimaradás, nappali fáradtság. Ha ezek ismerősek, mindenképp fordulj orvoshoz, mert az apnoe hosszú távon szív- és érrendszeri kockázatot is jelenthet.

3. Kékfény hatása és a lefekvés előtti képernyőzés csapdái

A képernyő kék fénye csökkenti a melatonin termelődését, ami nehezíti az elalvást. Ha késő estig telefont vagy laptopot használsz, a cirkadián ritmus helyreállítása nehezebbé válik, és reggel alvás utáni fáradtságot érezhetsz.
Megoldás: kapcsold ki az eszközeidet lefekvés előtt egy órával, vagy használj kékfény-szűrőt.

4. Vércukor ingadozás, esti nassolás és koffein

A vércukor ingadozás vagy az esti nassolás hatása is fáradékonyságot okozhat. A finomított szénhidrátok helyett válassz vércukorbarát étkezést: fehérje, rost, magvak. Kerüld a késő délutáni koffeinbevitelt, mert rontja az alvás minőségét. Az energiaitalok hatása szintén alvászavart okozhat.

5. Stressz, depresszió és az energia visszanyerése

A tartós stressz és a depresszió az immunrendszer gyengüléséhez és cirkadián zavarokhoz vezethet. A stressz csökkentése, a mindfulness alvási technikák, vagy a CBT-I terápia segíthet a regeneráló alvásban. Az alvásnapló vezetés segít felismerni az ismétlődő mintákat és a fáradtság ellen tippeket személyre szabni.

6. Hidratálás, mozgás és lefekvési rutin

A megfelelő hidratálás fontossága alapvető – napi 6–8 pohár folyadék ajánlott. Az ülő életmód veszélye télen különösen nagy: a mozgás javítja a keringést, és növeli az energia szintet. Hatásos lehet, ha kialakít egy lefekvési rutint.

7. Pajzsmirigy, gyógyszerek és alkohol – a rejtett okok

A pajzsmirigy alulműködés gyakori oka a krónikus fáradtságnak. Egyes gyógyszerek mellékhatása is lehet az álmosság, míg az alkohol megzavarja a mélyalvást. Ha tartósan fáradtnak érzed magad, érdemes orvosi kivizsgálást kérni.

A rendszeres testmozgás és a szokások tudatos alakítása visszaadja az energia szintet, és segít elkerülni az őszi-téli kimerültséget. A cél: legalább napi 30 perc séta, nyújtás vagy könnyű torna – már ez is javítja az alvás minőségét.

Az állandó fáradtság mögött genetikai eltérések állhatnak

Brit tudósok áttörést értek el a krónikus fáradtság szindróma kutatásában: először sikerült nyolc genetikai eltérést azonosítani, amelyek közvetlenül hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához. A felfedezés új fényt vet a sokáig félreértett kórképre, amelyet gyakran pusztán lelki problémának tartottak. Most azonban a tudomány bizonyította, hogy a krónikus fáradtság mögött valós, biológiai okok húzódnak meg – és ez a felismerés alapjaiban változtathatja meg a betegek megítélését és kezelését is. Részletekért látogasson el az Origo oldalára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!