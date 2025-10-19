Hírlevél

Íme öt olyan étel, amitől gyorsabban elalszunk

A mély és pihentető alvás eléréséhez nem szükséges gyógyszerekhez vagy drága kiegészítőkhöz folyamodnunk. Számos természetes étel segíthet abban, hogy gyorsabban álomba merüljünk, kellemes legyen az alvás és kipihentebben ébredjünk.
A dietetikus Tanya Zuckerbrot és Dr. Sue Decotiis szakértők öt olyan ételt ajánlanak, amelyek tudományos alapokon támogatják a jobb alvást.

alvás
A jó alváshoz nem kell gyógyszert szednünk
Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Nem is gondolnánk, hogy a nagy szundításról szőtt álmok beteljesítése akár egy nassolásnyira is lehet. Ha szeretne felhagyni az altatók szedésével, és egészségesebb módszert választani a pihenés maximalizálására, akkor néhány étrend-kiegészítés, gyümölcs jelentősen megváltoztathatja az életét. De fontos hangsúlyozni, hogy ezek az orvosok és dietetikusok által jóváhagyott ételek legyenek – írja a NY Post.

Ezek a legjobb alvássegítők

1. Meggy

A meggy az egyik legjobb természetes melatonin-forrás, amely segíthet a cirkadián ritmus szabályozásában. Egy 2018-as kutatás szerint azok az felnőttek, akik naponta ittak meggylevet, több mint egy órával hosszabb ideig aludtak, és jobb alvásminőséget tapasztaltak.

 Ugyanakkor Tanya Zuckerbrot szerint a gyümölcs fogyasztása jobb, mint a meggylé.

2. Bab

Lehet, hogy kicsik, de a fehérjében gazdag bab nagyban hozzájárulhat az alváshoz, mivel elősegíti a pihenést és oldja a feszültséget. A bab gazdag magnéziumban, B-vitaminokban és folsavban, amelyek mind hozzájárulnak a nyugodt idegrendszerhez és a feszültség csökkentéséhez. A dietetikus szerint ezek az összetevők segíthetnek a stressz csökkentésében és a jobb alvásminőség elérésében.

3. Kimchi

A kimchi egy hagyományos koreai erjesztett étel, amely probiotikumokban gazdag, és elősegíti az egészséges bélflóra fenntartását. Ezáltal hozzájárul a jó közérzetet elősegítő vegyületek, mint a szerotonin és a GABA termeléséhez, amelyek nyugodt elméhez és jobb alváshoz vezetnek. 

Zuckerbrot szerint kimchi segít a szervezetnek olyan „jó érzést keltő” vegyi anyagokat termelni, mint a szerotonin és a gamma-aminovajsav. 

Ez nyugodtabb elméhez vezet, valamint jobb alvást nyújt.

4. Tökmag

A tökmag egy maréknyi magnéziumot és triptofánt tartalmaz, amelyek mind hozzájárulnak a jobb alvásminőséghez és a teltségérzethez. 

A dietetikusok szerint a magnézium és a triptofán mindkettő összefüggésbe hozható a jobb alvásminőséggel, miközben egészséges zsírokat is biztosítanak, amelyek hosszabb ideig teltségérzetet biztosítanak.

 Egy kutatás szerint a magnézium-kiegészítés javította az alvásminőséget, különösen idősebb felnőttek körében.

5. Tengeri alga

A tengeri alga gazdag ásványi anyagokban és omega-3 zsírsavakban, amelyek segítenek a stresszhormonok szabályozásában, és összefüggésbe hozhatók az egészséges melatonin szinttel. A dietetikus szerint a tengeri alga jódot is tartalmaz, amely támogatja a pajzsmirigy működését, míg a magnézium segít az idegrendszer szabályozásában.

 

