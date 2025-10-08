Alváshiány: a látszólag ártalmatlan fáradtság, ami ölhet

Ha valaki gyakran ásítozik, nehezen koncentrál, vagy délután csak több kávéval bír ébren maradni, az alváshiány jele lehet. A szakértők szerint ez nem ártalmatlan fáradtság: az alváshiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a depresszió, a magas vérnyomás és az elhízás kockázatát - írja a CNN.

Az alváshiány, ami titokban tönkreteszi a tested

Fotó: Pexels

Dr. Eric Olson, az AASM elnöke szerint az alvásmegvonás „komoly egészségügyi probléma, amely hatással van az egyénre és a társadalomra is – a közlekedési balesetektől a munkahelyi hibákig.”

Mikor válik veszélyessé az alváshiány?

A test egy idő után „hozzászokik” a kevés alváshoz, így sokan azt hiszik, jól funkcionálnak – valójában azonban romlik a reakcióidő, a memória és a koncentráció.

A krónikus alváshiány alatt a legtöbben nem érzékelik, mennyire kimerültek valójában

– figyelmeztet Dr. Indira Gurubhagavatula, a Pennsylvaniai Egyetem alváskutatója. Ilyenkor a mikroalvások is megjelenhetnek – néhány másodperces, tudattalan elalvások –, amelyek különösen veszélyesek például vezetés közben.

Hogyan deríthető ki, ha baj van?

Az orvosok az Epworth Sleepiness Scale tesztet javasolják, amely a mindennapi helyzetekben tapasztalt elálmosodást méri. Tíz pont felett már klinikailag is számottevő alváshiányról beszélhetünk.

A szakértők szerint a tartós alvászavar hátterében akár alvási apnoe, nyugtalan láb szindróma, krónikus fájdalom vagy gyógyszerhatás is állhat, ezért fontos orvosi kivizsgálás.

Mit tehetünk az alváshiány ellen?

A jó alvás higiénia kulcsfontosságú:

kerülni kell az alkoholt és a koffeint lefekvés előtt

érdemes csendes, sötét és hűvös környezetet biztosítani

minden nap ugyanabban az időben lefeküdni

Szakértők szerint már egy órával több alvás is javíthatja a hangulatot, a memóriát és a teljesítményt – és hosszú távon megóvhat a súlyos betegségektől.

