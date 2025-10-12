Nehezen alszik el? Ezekkel a gyümölcsökkel egy csapásra megoldódik a problémája!

A savanyú cseresznye, a kivi és a szőlő természetes hormonokat tartalmaznak, amelyek szabályozzák a cirkadián ritmust. Ha a birkák számolása nem működik, érdemes lehet legközelebb a gyümölcsös részleg felé venni az irányt a boltban. A megfelelő ételek közvetlenül befolyásolják a test rendszereit, és különösen fontosak az alvás, a hangulat és az anyagcsere támogatásában, főleg az őszi rövid nappalok idején – írja a Fox News.

A szőlő is segíthet az elalvásban - Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Savanyú cseresznye: természetes alvástámogató

A savanyú cseresznye elsősorban melatonintartalmának köszönhetően segíti az elalvást. A melatonin a test természetes hormonja, amely részt vesz az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában. A cseresznye emellett triptofánt is tartalmaz, ami a szerotonin és a melatonin előállításához szükséges aminosav. Az alvást segítő hatás szempontjából a savanyú ízű Montmorency cseresznye különösen ajánlott.

Kivi: javítja az alvás minőségét

A kivi fogyasztása jelentősen javítja az alvás minőségét és hosszát. Egy 2024-ben elit sportolókon végzett négyhetes kutatás kimutatta, hogy a kivi fogyasztása javítja a szubjektív alvásminőséget és a nappali működőképességet is.

Szőlő: esti nasiként is kiváló

Mérsékelt melatonintaralmának köszönhetően a szőlő szintén alkalmas az alvás elősegítésére. A gyümölcs előnyei akkor érvényesülnek a legjobban, ha természetes, feldolgozatlan formában fogyasztjuk, nem mazsolaként vagy szőlőlé formájában.

A környezet is számít

Az alvást támogató étrendi szokások mellett az életmód is kulcsfontosságú. A kék fény csökkentése este, a hűvös és sötét hálószoba, valamint a tudatos táplálkozás együttesen teremti meg a mélyebb pihenés, a jobb ellenállóképesség és a hosszú távú vitalitás alapját.