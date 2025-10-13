Hírlevél

Rendkívüli

Brékó! Netanjahu kihirdette Izrael győzelmét

Alzheimer-kór

Így árulja el a beszéded az Alzheimer-kór első tüneteit

9 perce
Világszerte évente körülbelül tízmillió embernél diagnosztizálnak demenciát, és ez a szám évről évre emelkedik. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, amely fokozatosan rontja az emlékezést, a gondolkodást és a mindennapi tevékenységek elvégzését.
Alzheimer-kór

Évente tízmillió embernél diagnosztizálnak demenciát világszerte – ez több, mint valaha. Az Egyesült Királyságban jelenleg körülbelül egymillió ember él ezzel a betegséggel, és a szakértők szerint 2050-re ez a szám akár 1,6 millióra is nőhet. Az Alzheimer-kór egy fizikai agyi betegség, amely az idegsejtek pusztulásához vezet, és idővel egyre súlyosabb tüneteket okoz. A korai felismerés azonban segíthet abban, hogy az érintettek időben kapjanak orvosi ellátást és megfelelő támogatást írja a ScienceAlert.

Alzheimer-kór
A Alzheimer-kór egyre szélesebb korcsoportot érint.
Fotó: FRANCOIS GUILLOT / AFP/LARGEUR

A kutatások szerint a betegség egyik legkorábbi jele a nyelvhasználat és a beszéd megváltozása lehet. 

Érdemes odafigyelni az alábbi tünetekre:

  • Gyakori hezitálás, hosszabb szünetek beszéd közben, valamint kerülő kifejezések használata.
  • Szavak felcserélése vagy helytelen használata, például „állat” a „macska” helyett.
  • Az illető inkább beszél egy feladatról, ahelyett hogy elvégezné azt.
  • Szegényesebb szóhasználat, ismétlődő kifejezések és egyszerű mondatszerkezetek.
  • Nehézség a kategóriákhoz tartozó szavak előhívásában, például ételek vagy tárgyak megnevezésekor.

Bár néha mindannyian elfelejtünk szavakat, a tartós és fokozódó beszédzavarok már komoly figyelmeztető jelek lehetnek. 

Az ilyen változások korai felismerése kulcsfontosságú, mert lehetőséget ad a betegség lefolyásának lassítására és a megfelelő segítség igénybevételére.

Az agy leépülésének megdöbbentő oka

Az agy öregedése nem csak passzív jelenség: a sejtek célzott támadásoknak lehetnek kitéve, ami tovább rontja az állapotot. Friss kutatások szerint bizonyos immunsejtek rombolják az emlékezetért felelős agyi kapcsolatokat, ami drámaian felgyorsíthatja a kognitív hanyatlást, és olyan hírhedt betegségek kialakulásához járulhat hozzá, mint az Alzheimer-kór.

Kezelhető az Alzheimer-kór?

Kutatók azonosították azt a fehérjét ami felelős lehet az Alzheimer-kór kialakulásában. A felfedezés olyan terápiához vezethet, ami enyhíti az öregedés súlyosabb következményeit publikálta nemrég egy szaklap.

Korábban arról is írtunk, mi segíthet az Alzheimer-kór elleni küzdelemben.

 

