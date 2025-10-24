Hihetetlen új felfedezés egy gyógyíthatatlan betegség kezelésében

Egy új klinikai vizsgálat szerint két, már létező gyógyszer ígéretes eredményeket mutat az Alzheimer-kór korai szakaszában jelentkező enyhe kognitív zavarok kezelésében. A kutatók szerint mindkét szer biztonságosan alkalmazható, és nem okozott káros mellékhatásokat a vizsgálatban résztvevők körében – írja a Science Alert.

Már létező gyógyszerek jelenthetik a megoldást az Alzheimer-kór kezelésében

Az Egyesült Államokban végzett kísérletben 55 és 85 év közötti felnőtteket vontak be, akiknél enyhe kognitív zavar vagy enyhe demencia állt fenn, illetve akiknél még nem voltak tünetek, de molekuláris jelek utaltak az Alzheimer-kór kockázatára.

A résztvevők négy csoportba kerültek: az első csoport az empagliflozin cukorbetegségre használt gyógyszeres terápiát kapta, a második csoport egy inzulintartalmú orrsprayt, a harmadik csoport mindkét gyógyszert, míg a negyedik csoport placebót.

Az empagliflozin egy cukorbetegség és szívbetegség ellen használt szer, ami gyulladáscsökkentő hatású. A vizsgálatban kimutatták, hogy csökkenti az agyi károsodás markerjeit, javítja a véráramlást a kritikus agyi régiókban, valamint mérsékli a tau-protein szintjét a cerebrospinális folyadékban (a tau fehérje káros halmozódása a betegséggel kapcsolatos).

Az inzulinos orrspray közvetlenül az agyba juttatja az inzulint, ami segíti az agysejtek egészségét. Korábbi kutatások szerint az inzulin javíthatja az immunválaszt, a fehérállomány szerkezetét és a véráramlást. A résztvevők jobb eredményeket értek el a memória- és gondolkodást mérő teszteken, és az agyi vizsgálatok szerint javult a fehérállomány kapcsolódása és a memóriához kötődő véráramlás.

Az anyagcsere és az Alzheimer-kór összefüggése

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az anyagcsere kulcsfontosságú az agy egészségének megőrzésében. Az empagliflozin és az inzulinos orrspray is az anyagcserére hat, nem pedig a betegség késői, végstádiumú tüneteire.

„Tanulmányunk azt sugallja, hogy az anyagcserére fókuszálva meg lehet változtatni az Alzheimer-kór lefolyását” – mondja Suzanne Craft, a Wake Forest University kutatója.