Megtalálhatják Amelia Earhart 88 éve eltűnt repülőgépét

Az Amelia Earhart régóta eltűnt repülőgépét kereső, novemberre tervezett expedíciót kénytelenek voltak jövő évre halasztani a szervezők. A Purdue Egyetem kutatócsoportja a Csendes-óceán déli részén fekvő Nikumaroro-szigeten tervezte folytatni a keresést, a csapat azonban engedélyezési problémákba ütközött a helyi hatóságokkal – számol be a New York Post.

Amelia Earhart eltűnése a repüléstörténet legnagyobb rejtélye - Fotó: ALBERT BRESNIK / The Paragon Agency

Amelia Earhart repülőgépét 2026-ban próbálják meg felkutatni

Steve Schultz, a Purdue Egyetem alelnöke és az Earhart-kutatócsoport tagja szerint a tengeri expedíciók komoly előkészületeket és számos engedélyt igényelnek.

A 15 fős kutatócsapat még mindig további engedélyekre vár, ráadásul a közelgő ciklonszezon miatt már nem biztonságos elindulni.

Dr. Richard Pettigrew, az Archaeological Legacy Institute igazgatója hozzátette, hogy az elmúlt négy évben több akadályt is sikerült leküzdeniük, és ebben az esetben is így lesz.

A Taraia-objektum adhat választ a rejtélyre

A kutatók szerint a „Taraia-objektum” néven ismert vizuális anomália, amely 1938-as légifelvételeken is látható, akár Amelia Earhart repülőgépe is lehet. A tárgy egy lagúnában fekszik a Nikumaroro-szigeten, félúton Fidzsi és Hawaii között. A tudósok szerint „nagyon erős” bizonyítékok utalnak arra, hogy ez lehet a Lockheed 10-E Electra, amellyel Earhart rejtélyes eltűnése előtti utolsó útjára indult.

A világ legnagyobb repüléstörténeti rejtélye

Amelia Earhart a Purdue Egyetem alkalmazásában állt, amikor 1937-ben Fred Noonannel megpróbálta első női pilótaként körberepülni a Földet.

A páros Lae-ból (Pápua Új-Guinea) indult, a Howland-szigeten tervezett tankolás után Honolulun keresztül Oaklandbe akartak eljutni. Rádiókapcsolatuk azonban nem sokkal a felszállás után megszakadt, és soha nem értek célba.

Az amerikai haditengerészet és a parti őrség 16 napig kereste őket, mielőtt 1939. január 5-én hivatalosan halottnak nyilvánították mindkettőjüket. Az Amelia Earhart eltűnését övező rejtély azóta is újabb és újabb expedíciókat inspirál, miközben a világ továbbra is választ keres arra, mi történhetett a legendás pilótával és repülőgépével.