Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Minden megváltozik! A Lukoil most tényleg meghúzza a váratlant

Veszély!

Új világjárvány fenyeget: ez az állat terjeszti a halálos kórt

expedíció

Újabb fordulat Amelia Earhart rejtélyében – mi lesz az expedícióval?

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Engedélyezési problémák és a közelgő ciklonszezon miatt csak 2026-ban indulhatnak útnak a kutatók. Most jelentették be, hogy elhalasztották azt az expedíciót, amely Amelia Earhart eltűnt repülőgépének felkutatását célozta volna novemberben a Csendes-óceánon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
expedíciórepülésAmelia EarhartrejtélyCsendes-óceán

A repülés női úttörője, Amelia Earhart 1937. július 2-án halt meg, miközben repülőgépével a Csendes-óceán közepén fekvő Howland-szigetre tartott.

Amelia Earhart Aviatrice Americaine1897-1937.COLLECTION CHRISTOPHEL (Photo by Collection ChristopheL via AFP)
Amelia Earhart  titkos aktái is nyilvánosságra kerülhetnek Trump döntése nyomán
Fotó: COLLECTION CHRISTOPHEL / Collection ChristopheL via AFP

Eltűnése azóta is rejtély és ma is izgatja a kutatókat, valamint a közvéleményt. 

A Purdue Egyetem és az Archaeological Legacy Institute közösen tervezte, hogy még novemberben útra kelnek Nikumaroro szigetére, ahol egy Taraia-Objektumnak nevezett víz alatti anomáliát vizsgálnának meg. A feltételezések szerint ez lehet Amelia Earhart Lockheed Electra gépének maradványa, amely 1937-ben tűnt el a világ körüli út során – írja a CBS News.

Adminisztratív akadályok az Amelia Earhart-ügyben

A kutatás azonban adminisztratív akadályokba ütközött: a helyi hatóságok további engedélyeket kértek, miközben a térségben hamarosan kezdődik a ciklonszezon. A projekt vezetője, Richard Pettigrew szerint rendkívül meggyőző bizonyítékok utalnak arra, hogy az objektum kapcsolatba hozható Earhart gépével, ezért a csapat mindenképpen folytatja a munkát.

Korábban semmit sem találtak

A szkeptikusok viszont kétkednek: egy korábbi kutatócsoport már átvizsgálta a helyet, de semmit sem talált. A mostani expedíció célja, hogy korszerű szonárral és magnetométerrel új bizonyítékokat szerezzen. A szervezők remélik, hogy 2026-ban már biztonságosan elindulhatnak, és közelebb kerülhetnek a 20. század egyik legnagyobb repülési rejtélyének megoldásához.

Amelia Earhart aktái napvilágra kerülnek?

Szeptemberben Donald Trump újabb titkos amerikai iratok kiadását ígérte. Az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Eltűnése, csaknem 90 évvel ezelőtt, milliókat ejtett rabul”. Az Amelia Earhart körüli rejtélyt azóta is találgatások kísérik. Könnyen lehet, hogy a Kennedy-merényletek és Martin Luther King Jr. halálának dokumentumainak nyilvánosságra hozatala után Amelia Earhart aktáit is kiadja Trump.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!