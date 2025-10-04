Az Egyesült Államokban nagy port kavart egy amerikai veterán akciója, aki autóval nekihajtott a városháza lépcsőinek, majd elbarikádozta magát a járműben. A férfi feliratokkal üzent Trumpnak, miközben rendőrségi és tűzoltósági egységek vették körbe a helyszínt.

Trumpnak üzent az amerikai veterán, aki nekihajtott a városházának Los Angelesben

Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Autóval nekihajtott a városházának, majd elbarikádozta magát egy amerikai veterán

Péntek délután különös incidens történt az Egyesült Államokban, amikor egy amerikai veterán autóval nekihajtott a Los Angeles-i városháza lépcsőinek. Az ütközés után a férfi elbarikádozta magát az autóban, és hosszú ideig nem volt hajlandó kijönni onnan.

A rendőrség jelentése szerint a sofőr az ablakban kartonlapokat helyezett el. Az egyiken az állt: „

Nem akarok bántani senkit

, a másikon pedig:

Szükségem van a segítségedre, D. Trump, amerikai veterán vagyok.

🚨 A vehicle crashed into the steps of Los Angeles City Hall around 4 PM PDT.



A bystander leaving the building shared a photo of the car, describing the driver as elderly. Signs on the vehicle read:



“I NEED UR HELP, D. TRUMP

U.S. VET”



“DON’T WANT TO HURT NOBODY” pic.twitter.com/4ybM3dgiJ3 — American Press 🗽 (@americanspress) October 4, 2025

A helyszínre érkező rendőrségi és tűzoltósági egységek biztosították a környéket, a városházát pedig elővigyázatosságból kiürítették. Karen Bass polgármester közölte, hogy a helyzetet végül biztonságosan megoldották, és megköszönte az elsőként reagáló egységek gyors munkáját.

Körülbelül két órával az eset után a veterán önként kiszállt a járműből, felemelt kézzel közeledett a rendőrökhöz, majd őrizetbe vették. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Az esetről beszámolt az ABC News és a Fox News is.