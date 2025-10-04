Autóval nekihajtott a városházának, majd elbarikádozta magát egy amerikai veterán

Az Egyesült Államokban nagy port kavart egy amerikai veterán akciója, aki autóval nekihajtott a városháza lépcsőinek, majd elbarikádozta magát a járműben. A férfi feliratokkal üzent Trumpnak, miközben rendőrségi és tűzoltósági egységek vették körbe a helyszínt.
Péntek délután különös incidens történt az Egyesült Államokban, amikor egy amerikai veterán autóval nekihajtott a Los Angeles-i városháza lépcsőinek. Az ütközés után a férfi elbarikádozta magát az autóban, és hosszú ideig nem volt hajlandó kijönni onnan.
A rendőrség jelentése szerint a sofőr az ablakban kartonlapokat helyezett el. Az egyiken az állt: „
Nem akarok bántani senkit
, a másikon pedig:
Szükségem van a segítségedre, D. Trump, amerikai veterán vagyok.
A helyszínre érkező rendőrségi és tűzoltósági egységek biztosították a környéket, a városházát pedig elővigyázatosságból kiürítették. Karen Bass polgármester közölte, hogy a helyzetet végül biztonságosan megoldották, és megköszönte az elsőként reagáló egységek gyors munkáját.
Körülbelül két órával az eset után a veterán önként kiszállt a járműből, felemelt kézzel közeledett a rendőrökhöz, majd őrizetbe vették. Sérültekről nem érkezett jelentés.
Az esetről beszámolt az ABC News és a Fox News is.