Megszólalt Putyin az európai drónhisztéria kapcsán

Autóval nekihajtott a városházának, majd elbarikádozta magát egy amerikai veterán

Egy férfi autóval nekihajtott a Los Angeles-i városházának, majd elbarikádozta magát a járműben. Az amerikai veterán Trump nevét kiírva üzent az elnöknek, az Egyesült Államokban több lap is beszámolt az esetről.
Egyesült ÁllamokbanTrumpLos Angeles

Az Egyesült Államokban nagy port kavart egy amerikai veterán akciója, aki autóval nekihajtott a városháza lépcsőinek, majd elbarikádozta magát a járműben. A férfi feliratokkal üzent Trumpnak, miközben rendőrségi és tűzoltósági egységek vették körbe a helyszínt.

Trumpnak üzent az amerikai veterán, aki nekihajtott a városházának Los AngelesbenWASHINGTON DC, UNITED STATES - SEPTEMBER 26: United States President Donald Trump , and granddaughter Kai Trump walk on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, on September 26, 2025 in Washington, DC, United States. Yasin Ozturk / Anadolu (Photo by Yasin Ozturk / Anadolu via AFP)
Trumpnak üzent az amerikai veterán, aki nekihajtott a városházának Los Angelesben
Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Péntek délután különös incidens történt az Egyesült Államokban, amikor egy amerikai veterán autóval nekihajtott a Los Angeles-i városháza lépcsőinek. Az ütközés után a férfi elbarikádozta magát az autóban, és hosszú ideig nem volt hajlandó kijönni onnan.

A rendőrség jelentése szerint a sofőr az ablakban kartonlapokat helyezett el. Az egyiken az állt: „

Nem akarok bántani senkit

, a másikon pedig:

Szükségem van a segítségedre, D. Trump, amerikai veterán vagyok.

A helyszínre érkező rendőrségi és tűzoltósági egységek biztosították a környéket, a városházát pedig elővigyázatosságból kiürítették. Karen Bass polgármester közölte, hogy a helyzetet végül biztonságosan megoldották, és megköszönte az elsőként reagáló egységek gyors munkáját.

Körülbelül két órával az eset után a veterán önként kiszállt a járműből, felemelt kézzel közeledett a rendőrökhöz, majd őrizetbe vették. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Az esetről beszámolt az ABC News és a Fox News is.

 

