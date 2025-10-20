Sokkoló: 82 éves nőt támadtak meg az amszterdami metróban

A nő megállt, hogy útját állja a bliccelőnek, aki erre hátulról meglökte, majd kétszer arcon és mellkason ütötte, mielőtt elmenekült a helyszínről. A biztonsági kamerák felvételein jól látszik az amszterdami támadás, ahogy a férfi kék sapkában, világoskék farmerben és zöld dzsekiben higgadtan távozik a mozgólépcső felé. A megtámadott asszony segítségért kiáltott, de a közelben senki sem volt. Végül felszállt a metróra, hogy a városközpontban kérjen segítséget, ám a Központi pályaudvaron összeesett és elvesztette az eszméletét – írja a Daily Mail.

Az amszterdami támadás elkövetőjét még keresi a rendőrség

Az amszterdami támadásról egyelőre nincs nyilvános felvétel

A rendőrség közlése szerint a támadásról készült felvételeket csak akkor teszik közzé, ha minden más nyomozási eszköz kudarcot vallott. Ez arra utal, hogy az elkövetőt egyelőre nem sikerült azonosítani. Az X-en már jelent meg videó.

Az eset sokkolta a holland közvéleményt, és újra felszínre hozta a vitát a tömegközlekedési biztonság kérdéséről, különösen az idősek és a kiszolgáltatott utasok védelméről.

