Botrányos luxusban él a tömeggyilkos maffiózó szuperszexi lánya – privát képek

A baleset után Anasztaszija nem kért bocsánatot, sőt a rendőrökkel is arrogánsan viselkedett, miközben édesanyja – Czapkov özvegye, Angela Maria Odelin Ferrer – megpróbált pénzzel elsimítani az ügyet. Az ingatlantulajdonos azonban hiába várt a kártérítésre, a család „eltűnt”.

Az ifjú örökösnő közben fényűző életet él: egzotikus utazások, luxusszállodák, dubaji partik, sőt még egy oroszlánkölyök is szerepel „játékszerei” között, amely 480 ezer forintba került. A közlekedési szabályokat sem szereti betartani: 2022 óta 169 közúti bírságot gyűjtött össze, több mint 800 ezer forint értékben.

Anasztaszija jelenleg édesanyjával egy rosztovi kastélyban él, amely csak egy része a családhoz köthető, több milliárdos vagyonnak. Angela Maria – aki hivatalosan sosem volt Czapkov felesége, mégis ő örökölte a vagyon jelentős részét – két adószámmal is szerepel az orosz nyilvántartásban, és a korábbi években több ingatlanüzletet is bonyolított.

Apja, Szergej Czapkov a ’90-es évek elejétől a 2010-es évek elejéig tartotta rettegésben a krasznodari régiót, a Kuscsovszkaja környéki falvakat. A bűnszervezet irányítójaként tucatnyi brutális gyilkosságot és bandaháborút szervezett, amelyek során civilek és rivális bandatagok egyaránt áldozatul estek. Tevékenysége annyira hírhedt volt, hogy még évekkel a bírósági tárgyalások lezárása után is a környéken lakók kerülték a falvakat, sokan inkább autójukban töltötték az éjszakát benzinkutaknál. Czapkov 2014 júliusában hunyt el előzetes letartóztatásban, halálát szélütés és akut szívelégtelenség okozta. A Czapkov név máig rémként él a dél-orosz közösségek emlékezetében, és a család életmódja egyértelműen mutatja, hogy az apja által megteremtett hatalom és vagyon hosszú távon is meghatározza az örökösök életét - írta a Life.Ru.

