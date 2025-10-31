Ritka anatómiai rendellenességgel született a nő, két vaginája van – szexi képek

Annie Charlotte, egy 27 éves surrey-i nő, két méhhel és két vaginával született – ritka anatómiai rendellenesség, amely egész életét meghatározta. A különös állapot miatt korábban az internet figyelmének középpontjába került, amikor nyíltan beszélt különös kapcsolatáról, hogy egyszerre két pasival is randizik. Természetesen a hölgy pornótartalmat is előállít, mint OnlyFans-modell... Most azonban spirituális útra lépett: úgy döntött, életét és hitét új alapokra helyezi – írja a Daily Star.

Furcsa anatómiai rendellenességgel született a pornósztár – két vaginája van (illusztráció)

Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Sajátos anatómiai rendellenességgel született, majd Onlyfans-modellkedni kezdett

A megtért pornósztár elhatározta, hogy „az egyik vagináját Istennek ajánlja”, és csak házasság után él vele. A másikat viszont megtartja szakmai célokra, hiszen OnlyFans-tartalomgyártóként ebből él. Saját szavaival ez „spirituális próbaüzem”, amelyben egyszerre keresi önmagát és az isteni békét.

Annie megkeresztelkedett, és minden második vasárnap templomba jár. A többi vasárnapot a futballpályán tölti, és lelkesen szurkol. Ezzel a különös ritmussal próbálja megtalálni a hit és a mindennapi élet harmóniáját.

Annie szerint anatómiai rendellenessége nem átok, hanem különleges adottság, amely formálta személyiségét. Úgy véli, a spirituális út nem zárja ki a női szabadságot – inkább segít megérteni azt. Célja, hogy megtalálja „a jó keresztény férfit”, miközben továbbra is büszkén vállalja kettős életét.

