Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
András herceg

Újabb fordulat a pedofilbotrányba keveredett András herceg ügyében

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit királyi család egyik legellentmondásosabb alakja ismét a figyelem középpontjába került. András herceg újabb kritikákat kapott, miután kiderült, hogy kapcsolatban maradt Jeffrey Epstein pedofíliával vádolt emberrel, noha korábban azt állította, megszakította a kapcsolatot. A botrány most újabb fordulatot vett, és egyre többen szólítják fel a herceget, hogy végre vállalja a felelősséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
András hercegbotránybűnöző

A héten napvilágra került e-mail bizonyítja, hogy András herceg egykor azt írta Epsteinnek: „ebben együtt vagyunk”. Ez a kijelentés ellentmond annak, amit korábban a nyilvánosság előtt állított, miszerint megszakította minden kapcsolatát a bűnözővel. A közvélemény és a sajtó újra kérdőre vonja a yorki herceget, aki ezzel ismét kellemetlen helyzetbe hozta a brit királyi családot - számol be az Express.

András herceg Britain's Prince Andrew, Duke of York arrives to attend a Requiem Mass, a Catholic funeral service, for the late Katharine, Duchess of Kent, at Westminster Cathedral in London on September 16, 2025. Britain's Duchess of Kent, known for her links to the Wimbledon tennis tournament and for anonymously teaching music at a primary school. The duchess, a talented pianist, organist and singer, was born Katharine Worsley into an aristocratic family in Yorkshire, northern England. (Photo by Jordan Pettitt / POOL / AFP)
A királyi család tagjai egyre kevésbé tűrik András herceg botrányait
Fotó: JORDAN PETTITT / POOL

András herceg sorsa III. Károly kezében van

Királyi szakértők szerint András herceg reputációja végleg összeomolhat, ha nem tesz határozott lépéseket. Sarah Vine, a Daily Mail újságírója szerint itt az idő, hogy „a herceg végre felelősséget vállaljon, és önként távozzon, mielőtt rákényszerítik”. Úgy véli, III. Károly király sem fogja sokáig tűrni testvére viselkedését.

Sajtóhírek szerint a herceg akár a Balmoral és Sandringham birtokokon szervezett vadászatoktól és más rendezvényektől is eltiltható. A kérdés most az, vajon hajlandó-e maga visszavonulni, vagy megvárja, amíg a királyi család hivatalosan is lép.

A trónörökös, Vilmos herceg nemrég arról beszélt, hogy a változás lehetőségét izgalmasnak tartja, és nem fél tőle. Szakértők szerint ez burkolt üzenet lehet arra, hogy a jövő királya határozottabb, korszerűbb monarchiát szeretne – olyat, amelyben nincs helye a botrányoknak és a múlt árnyainak.

A királyi család egyik tagja ellen rendőrségi feljelentés érkezett. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!