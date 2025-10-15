Újabb fordulat a pedofilbotrányba keveredett András herceg ügyében

A héten napvilágra került e-mail bizonyítja, hogy András herceg egykor azt írta Epsteinnek: „ebben együtt vagyunk”. Ez a kijelentés ellentmond annak, amit korábban a nyilvánosság előtt állított, miszerint megszakította minden kapcsolatát a bűnözővel. A közvélemény és a sajtó újra kérdőre vonja a yorki herceget, aki ezzel ismét kellemetlen helyzetbe hozta a brit királyi családot - számol be az Express.

A királyi család tagjai egyre kevésbé tűrik András herceg botrányait

Fotó: JORDAN PETTITT / POOL

András herceg sorsa III. Károly kezében van

Királyi szakértők szerint András herceg reputációja végleg összeomolhat, ha nem tesz határozott lépéseket. Sarah Vine, a Daily Mail újságírója szerint itt az idő, hogy „a herceg végre felelősséget vállaljon, és önként távozzon, mielőtt rákényszerítik”. Úgy véli, III. Károly király sem fogja sokáig tűrni testvére viselkedését.

Sajtóhírek szerint a herceg akár a Balmoral és Sandringham birtokokon szervezett vadászatoktól és más rendezvényektől is eltiltható. A kérdés most az, vajon hajlandó-e maga visszavonulni, vagy megvárja, amíg a királyi család hivatalosan is lép.

A trónörökös, Vilmos herceg nemrég arról beszélt, hogy a változás lehetőségét izgalmasnak tartja, és nem fél tőle. Szakértők szerint ez burkolt üzenet lehet arra, hogy a jövő királya határozottabb, korszerűbb monarchiát szeretne – olyat, amelyben nincs helye a botrányoknak és a múlt árnyainak.