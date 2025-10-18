Hírlevél

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Így lehet lenullázni a pénztárcánkat: ezt kell tudni a gyorshajtásért járó bírságokról!

Brutális fordulat a királyi palotában – András herceg hirtelen lemondott minden rangjáról

Meglepő bejelentést tett a brit uralkodócsalád tagja. András herceg hivatalosan is lemondott címeiről, köztük a sokat emlegetett York hercege rangról. A döntés hátterében a szexuális zaklatási botrányok és Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai állnak, amelyek évek óta árnyékot vetnek a királyi családra.
A herceg közleményében hangsúlyozta, hogy döntését III. Károly királlyal és a család többi tagjával egyeztetve hozta meg. Mint írta, „az ellene szóló vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról”, ezért – saját szavai szerint – kötelességének érzi, hogy „hátrébb lépjen a nyilvánosságtól”. András herceg hozzátette, továbbra is határozottan tagadja az ellene felhozott vádakat, és kitart amellett, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el - tájékoztat a BBC.

András herceg - (FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he leaves at the end of the Royal Family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England, on December 25, 2022. UK's scandal-hit Prince Andrew said on October 17, 2025, he is giving up his royal title. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
András herceg lemondott címeiről
Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

A döntés értelmében a királyi család tagja megtartja a „herceg” megszólítást, de többé 

nem használhatja a York hercege címet, és lemond az Order of the Garter tagságáról is

– ez a brit lovagi rend egyik legrangosabb elismerése.
Ezzel András herceg szerepe tovább csökken a királyi családban, hiszen már korábban elveszítette az „Ő Királyi Fensége” (HRH) megszólítást, és nem vesz részt hivatalos eseményeken sem.

András herceg és az Epstein-ügy árnyéka

A herceget évek óta súlyos vádak övezik Jeffrey Epstein szexuális bűnözővel való kapcsolata miatt. A botrány középpontjában Virginia Giuffre állt, aki azt állította, hogy 

fiatalkorában többször is szexuális kapcsolatba kényszerítették András herceggel.

Bár a herceg mindvégig tagadta a vádakat, 2022-ben peren kívüli egyezséget kötött Giuffrével, amelynek részeként pénzbeli kártérítést is fizetett.

A közeljövőben várhatóan megjelenik Giuffre posztumusz memoárja, amely újabb részleteket tárhat fel a botrányról – ezzel ismét reflektorfénybe kerülhet András herceg múltja.

Visszavonulás a nyilvánosságtól

A döntés után András herceg várhatóan 

visszavonultan él majd Windsorban, a Royal Lodge birtokon,

amelynek bérleti jogát 2078-ig birtokolja. Bár már nem tekinthető „dolgozó” királyi tagnak, a családtagokkal továbbra is fenntartja a kapcsolatot.

 

