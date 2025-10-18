Brutális fordulat a királyi palotában – András herceg hirtelen lemondott minden rangjáról

A herceg közleményében hangsúlyozta, hogy döntését III. Károly királlyal és a család többi tagjával egyeztetve hozta meg. Mint írta, „az ellene szóló vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról”, ezért – saját szavai szerint – kötelességének érzi, hogy „hátrébb lépjen a nyilvánosságtól”. András herceg hozzátette, továbbra is határozottan tagadja az ellene felhozott vádakat, és kitart amellett, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el - tájékoztat a BBC.

András herceg lemondott címeiről

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

A döntés értelmében a királyi család tagja megtartja a „herceg” megszólítást, de többé

nem használhatja a York hercege címet, és lemond az Order of the Garter tagságáról is

– ez a brit lovagi rend egyik legrangosabb elismerése.

Ezzel András herceg szerepe tovább csökken a királyi családban, hiszen már korábban elveszítette az „Ő Királyi Fensége” (HRH) megszólítást, és nem vesz részt hivatalos eseményeken sem.

András herceg és az Epstein-ügy árnyéka

A herceget évek óta súlyos vádak övezik Jeffrey Epstein szexuális bűnözővel való kapcsolata miatt. A botrány középpontjában Virginia Giuffre állt, aki azt állította, hogy

fiatalkorában többször is szexuális kapcsolatba kényszerítették András herceggel.

Bár a herceg mindvégig tagadta a vádakat, 2022-ben peren kívüli egyezséget kötött Giuffrével, amelynek részeként pénzbeli kártérítést is fizetett.

A közeljövőben várhatóan megjelenik Giuffre posztumusz memoárja, amely újabb részleteket tárhat fel a botrányról – ezzel ismét reflektorfénybe kerülhet András herceg múltja.

Visszavonulás a nyilvánosságtól

A döntés után András herceg várhatóan

visszavonultan él majd Windsorban, a Royal Lodge birtokon,

amelynek bérleti jogát 2078-ig birtokolja. Bár már nem tekinthető „dolgozó” királyi tagnak, a családtagokkal továbbra is fenntartja a kapcsolatot.