András herceg elveszítette hercegi címét

András hercegnek ki kell költöznie a királyi család ősi windsori rezidenciájának területén lévő jelenlegi lakhelyéről is. Az udvar előző este jelentette be, hogy a súlyos szexuális botrányokba keveredett Andrást bátyja, III. Károly király megfosztotta a hercegi rangtól. A döntés pénteken lépett hivatalosan érvénybe azzal, hogy a 65 éves volt herceg neve kikerült a főrendi címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage).

Szexuális botrányokba keveredett András herceg, aki már nem herceg többé Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Szexuális botrányai miatt elvették András herceg címét

A Buckingham-palota pénteken külön nyilatkozatban erősítette meg, hogy Andrást eltávolították a roll of the peerage tagjai közül.

A listán az öt legmagasabb főrendi cím – herceg, márki, gróf, vikomt, báró – birtokosai szerepelnek. Ezeket a rangokat vagy azok kaphatják, akik a mindenkori uralkodó közvetlen leszármazottjai, vagy akiket az uralkodó ezekkel a címekkel felruház.

András azon a jogcímen volt eddig a hercegi cím birtokosa, hogy édesanyja a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő volt. A volt herceg a jelenlegi uralkodó, III. Károly király és Anna hercegnő után II. Erzsébet és néhai férje, Fülöp edinburghi herceg harmadik gyermeke.

András ugyanakkor a hercegi cím elvesztése ellenére is változatlanul szerepel a trónöröklési sorban, amelyben a nyolcadik helyet foglalja el.

Ahhoz, hogy Andrást a trónutódlási sorból is eltávolítsák, törvénymódosításra lenne szükség, és pénteken a londoni alsóház szinte összes frakciójából számos képviselő szorgalmazta, hogy a munkáspárti kormány terjessze be az ehhez szükséges indítványt.

Keir Starmer miniszterelnök szóvivője azonban pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a kormánynak nincsenek ilyen törvénymódosítási tervei, mivel „nem erre kívánja használni a parlamenti vitákra rendelkezésre álló időt".

Arra a kérdésre, hogy ha a javaslat egyéni képviselői indítvány formájában kerül az alsóház elé, a kormány hajlandó lenne-e tárgysorozatba venni az ügyet, Starmer szóvivője megismételte, hogy a kormánynak nincsenek ilyen törvénymódosítási tervei.

Fotó: PETER NICHOLLS / POOL

A jogszabály ilyen értelmű módosítását a londoni parlament mellett abban a 14 további nemzetközösségi országban is jóvá kellene hagyatni, amelynek a mindenkori brit uralkodó – jelenleg III. Károly király – az alkotmányosan elismert államfője.