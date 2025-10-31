András herceg elveszítette hercegi címét

András hercegnek ki kell költöznie a királyi család ősi windsori rezidenciájának területén lévő jelenlegi lakhelyéről is. Az udvar előző este jelentette be, hogy a súlyos szexuális botrányokba keveredett Andrást bátyja, III. Károly király megfosztotta a hercegi rangtól. A döntés pénteken lépett hivatalosan érvénybe azzal, hogy a 65 éves volt herceg neve kikerült a főrendi címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage).
Szexuális botrányai miatt elvették András herceg címét
A Buckingham-palota pénteken külön nyilatkozatban erősítette meg, hogy Andrást eltávolították a roll of the peerage tagjai közül.
A listán az öt legmagasabb főrendi cím – herceg, márki, gróf, vikomt, báró – birtokosai szerepelnek. Ezeket a rangokat vagy azok kaphatják, akik a mindenkori uralkodó közvetlen leszármazottjai, vagy akiket az uralkodó ezekkel a címekkel felruház.
András azon a jogcímen volt eddig a hercegi cím birtokosa, hogy édesanyja a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő volt. A volt herceg a jelenlegi uralkodó, III. Károly király és Anna hercegnő után II. Erzsébet és néhai férje, Fülöp edinburghi herceg harmadik gyermeke.
András ugyanakkor a hercegi cím elvesztése ellenére is változatlanul szerepel a trónöröklési sorban, amelyben a nyolcadik helyet foglalja el.
Ahhoz, hogy Andrást a trónutódlási sorból is eltávolítsák, törvénymódosításra lenne szükség, és pénteken a londoni alsóház szinte összes frakciójából számos képviselő szorgalmazta, hogy a munkáspárti kormány terjessze be az ehhez szükséges indítványt.
Keir Starmer miniszterelnök szóvivője azonban pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy a kormánynak nincsenek ilyen törvénymódosítási tervei, mivel „nem erre kívánja használni a parlamenti vitákra rendelkezésre álló időt".
Arra a kérdésre, hogy ha a javaslat egyéni képviselői indítvány formájában kerül az alsóház elé, a kormány hajlandó lenne-e tárgysorozatba venni az ügyet, Starmer szóvivője megismételte, hogy a kormánynak nincsenek ilyen törvénymódosítási tervei.
A jogszabály ilyen értelmű módosítását a londoni parlament mellett abban a 14 további nemzetközösségi országban is jóvá kellene hagyatni, amelynek a mindenkori brit uralkodó – jelenleg III. Károly király – az alkotmányosan elismert államfője.
Ezek közé tartozik Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, valamint számos karibi és csendes-óceáni ország.
A Downing Street jelezte: azért nem tartja fontosnak András elmozdítását a trónutódlási sorból, mivel rendkívül valószínűtlen, hogy a nyolcadik helyen álló egykori herceg valaha is a trón közelébe kerüljön.
A trónöröklési sorrend első helyén jelenleg Vilmos walesi herceg, III. Károly király és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia áll. Ezután Vilmos és felesége, Katalin hercegnő három gyermeke, György, Sarolta és Lajos következik – ők is a walesi herceg, illetve hercegnő címét viselik –, és őket Harry sussexi herceg, Vilmos öccse követi, annak ellenére, hogy már öt éve felhagyott a királyi család tagjaként ráháruló feladatok és kötelezettségek teljesítésével, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel Kaliforniába költözött.
Hercegi címének megszűnése után András - a trónutódlási sorban elfoglalt helyétől eltekintve - péntektől minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él tovább, Andrew Mountbatten Windsor polgári néven.
A Mountbatten Windsor vezetéknevet II. Erzsébet királynő rendeletére 1960-ban vezették be azon uralkodói leszármazottak számára, akik bármely okból nem viselnek királyi titulusokat. A Windsor a jelenlegi királyi ház neve, Mountbatten pedig II. Erzsébet férje, Fülöp herceg anyai oldalról felvett polgári vezetékneve volt.
A hercegi cím megvonásának előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.
Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre – aki az idén szintén öngyilkos lett – 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.
Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.
Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel megszakította a kapcsolatot a férfi szexuális bűncselekményeinek napvilágra kerülése után. A brit sajtó az utóbbi napokban feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról. Ezután született az évszázadok óta példátlan döntés András hercegi címének megvonásáról.