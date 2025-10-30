Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
András

Megvonják András hercegtől a brit hercegi címet

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit uralkodó megvonja öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett András hercegtől a hercegi címet. András hercegnek ki kell költöznie a királyi család ősi windsori rezidenciájának területén lévő jelenlegi lakhelyéről is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AndrásmegfosztásJeffrey Epsteinsérelemherceg

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint III. Károly király kezdeményezte annak a hivatalos eljárásnak az elindítását, amelynek célja a hercegi cím és az ezzel járó titulusok és kiváltságok megvonása András hercegtől.

András herceg
András herceg és III. Károly király. Fotó: PETER NICHOLLS / POOL

András hercegnek neve is megváltozik

 

A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után András hivatalos neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.

A brit monarchia történetében példátlan eljárás előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és egyik áldozatát arra kényszerítette, hogy Andrással is létesítsen szexuális kapcsolatot. Az Origo már írt egy hasonló cikket, miszerint Újabb fordulat a pedofilbotrányba keveredett András herceg ügyében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!