Megvonják András hercegtől a brit hercegi címet

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint III. Károly király kezdeményezte annak a hivatalos eljárásnak az elindítását, amelynek célja a hercegi cím és az ezzel járó titulusok és kiváltságok megvonása András hercegtől.

András herceg és III. Károly király. Fotó: PETER NICHOLLS / POOL

András hercegnek neve is megváltozik

A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után András hivatalos neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.

A brit monarchia történetében példátlan eljárás előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és egyik áldozatát arra kényszerítette, hogy Andrással is létesítsen szexuális kapcsolatot. Az Origo már írt egy hasonló cikket, miszerint Újabb fordulat a pedofilbotrányba keveredett András herceg ügyében.