Angelina Jolie kitálalt Brad Pittről

Az 50 éves színésznő egy új jogi nyilatkozatban részletesen ismertette, mi vezetett a 9 évvel ezelőtti szakításukhoz Brad Pittel. Angelina Jolie mindezt a dél-franciaországi szőlőbirtokuk, a Chateau Miraval miatt indított soha véget nem érő bírósági per részeként tette.
Azok az események, amelyek ahhoz vezettek, hogy el kellett válnom volt férjemtől, érzelmileg nehezek voltak számomra és gyermekeink számára is. A válóper beadásakor ráhagytam a Los Angeles-i és miravali családi házaink feletti rendelkezést (és teljes jogú tartózkodási jogot), kártérítés nélkül, amitől reméltem, hogy nyugodtabb lesz a velem való bánásmódjában egy nehéz és traumatikus időszak után
– írta Jolie a PEOPLE magazin által megszerzett dokumentumokban.
A színésznő így folytatta: „A mai napig sem a gyerekek, sem én nem tettem be a lábamat az ingatlanra, tekintettel az váláshoz vezető fájdalmas eseményekre. Mivel biztosítani akartam, hogy Brad továbbra is fontos része legyen a gyermekeink életének, a háza közelében kerestem ingatlant. Akkoriban a megtakarításaim Miravalban voltak lekötve, és nem kértem Bradtól tartásdíjat vagy más anyagi támogatást.”
Angelina Jolie 2016-ban nyújtotta be a válókeresetet, mindössze néhány nappal azután, hogy a vádja szerint Brad Pitt egy magánrepülőgépen ittas állapotban fizikailag és verbálisan is bántalmazta őt és gyermekeiket. A 61 éves színész a válóper során mindezt cáfolta. A két világsztár hat gyereket nevelt együtt: Maddoxot (24), Paxet (21), Zaharát (20), Shilohot (19), és a 16 éves ikreket, Knoxot és Vivienne-t.
Angelina Jolie engedély nélkül adhatta el a tulajdonrészét
Az évek óta zajló üzleti per középpontjában Jolie 2021-es döntése áll, amikor is engedély nélkül eladta a 64 millió dollár értékű részesedését a Miraval borászatot tulajdonló cégben a SPI Grouphoz tartozó Tenute del Mondo-nak, melynek tulajdonosa az orosz milliárdos, Jurij Sefler. A Stoli Group anyavállalata révén a tranzakció hatalmas nemzetközi jelentőséggel bírt.
Pitt azt állítja, a volt feleségével megállapodtak abban, hogy egyikük sem adhatja el a birtokrészt a másik hozzájárulása nélkül. A színész úgy véli, Jolie megszegte ezt az egyezséget, így az üzlet jogszerűsége kérdéses. A színész a jogi csatározások során azt szeretné elérni, hogy idézzék be Alexej Olijnyiket, aki a Stoli Group egyik vezető munkatársa, és közvetlen ismeretekkel rendelkezik a tárgyalásokról. A svájci lakhellyel rendelkező üzletember azonban megtagadta az együttműködést, mondván, hogy nem köteles részt venni a kaliforniai joghatóság alatt zajló perben. A bíróság még nem döntött, hogy kötelezővé teszi-e a meghallgatását.
Az Origo is írt arról, hogy a sztárpár 8 éves huzavona után tavaly tett pontot a válóperük végére.