Angelina Jolie

Angelina Jolie kitálalt Brad Pittről

A hollywoodi sztárpár a 2016-os különválása óta még mindig pereskedik egymással. Angelina Jolie nemrég új iratokat nyújtott be a Naperville-ben zajló, soha véget nem érő pereskedésük keretében, amelynek tárgya többek között az egykori közös francia birtok, a Chateau Miraval.
Angelina JoliejogvitaBrad Pittpereskedésválás

Az 50 éves színésznő egy új jogi nyilatkozatban részletesen ismertette, mi vezetett a 9 évvel ezelőtti szakításukhoz Brad Pittel. Angelina Jolie mindezt a dél-franciaországi szőlőbirtokuk, a Chateau Miraval miatt indított soha véget nem érő bírósági per részeként tette.

Writer-director-producer-actress Angelina Jolie Pitt (L) and actor-producer Brad Pitt arrive for the opening night gala premiere of Universal Pictures' 'By the Sea' during AFI FEST 2015 presented by Audi at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California on November 5, 2015. AFP PHOTO / MARK RALSTON (Photo by MARK RALSTON / AFP)
Kilenc évvel a szakításuk után Angelina Jolie és Brad Pitt még mindig vitáznak a franciaországi otthonukon – Fotó: MARK RALSTON / AFP

Azok az események, amelyek ahhoz vezettek, hogy el kellett válnom volt férjemtől, érzelmileg nehezek voltak számomra és gyermekeink számára is. A válóper beadásakor ráhagytam a Los Angeles-i és miravali családi házaink feletti rendelkezést (és teljes jogú tartózkodási jogot), kártérítés nélkül, amitől reméltem, hogy nyugodtabb lesz a velem való bánásmódjában egy nehéz és traumatikus időszak után 

– írta Jolie a PEOPLE magazin által megszerzett dokumentumokban.

A színésznő így folytatta: „A mai napig sem a gyerekek, sem én nem tettem be a lábamat az ingatlanra, tekintettel az váláshoz vezető fájdalmas eseményekre. Mivel biztosítani akartam, hogy Brad továbbra is fontos része legyen a gyermekeink életének, a háza közelében kerestem ingatlant. Akkoriban a megtakarításaim Miravalban voltak lekötve, és nem kértem Bradtól tartásdíjat vagy más anyagi támogatást.”

Angelina Jolie 2016-ban nyújtotta be a válókeresetet, mindössze néhány nappal azután, hogy a vádja szerint Brad Pitt egy magánrepülőgépen ittas állapotban fizikailag és verbálisan is bántalmazta őt és gyermekeiket. A 61 éves színész a válóper során mindezt cáfolta. A két világsztár hat gyereket nevelt együtt: Maddoxot (24), Paxet (21), Zaharát (20), Shilohot (19), és a 16 éves ikreket, Knoxot és Vivienne-t.

Angelina Jolie engedély nélkül adhatta el a tulajdonrészét

Az évek óta zajló üzleti per középpontjában Jolie 2021-es döntése áll, amikor is engedély nélkül eladta a 64 millió dollár értékű részesedését a Miraval borászatot tulajdonló cégben a SPI Grouphoz tartozó Tenute del Mondo-nak, melynek tulajdonosa az orosz milliárdos, Jurij Sefler. A Stoli Group anyavállalata révén a tranzakció hatalmas nemzetközi jelentőséggel bírt.

Pitt azt állítja, a volt feleségével megállapodtak abban, hogy egyikük sem adhatja el a birtokrészt a másik hozzájárulása nélkül. A színész úgy véli, Jolie megszegte ezt az egyezséget, így az üzlet jogszerűsége kérdéses. A színész a jogi csatározások során azt szeretné elérni, hogy idézzék be Alexej Olijnyiket, aki a Stoli Group egyik vezető munkatársa, és közvetlen ismeretekkel rendelkezik a tárgyalásokról. A svájci lakhellyel rendelkező üzletember azonban megtagadta az együttműködést, mondván, hogy nem köteles részt venni a kaliforniai joghatóság alatt zajló perben. A bíróság még nem döntött, hogy kötelezővé teszi-e a meghallgatását.

Az Origo is írt arról, hogy a sztárpár 8 éves huzavona után tavaly tett pontot a válóperük végére. 

 

 

