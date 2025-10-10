Angelina Jolie kitálalt Brad Pittről

Az 50 éves színésznő egy új jogi nyilatkozatban részletesen ismertette, mi vezetett a 9 évvel ezelőtti szakításukhoz Brad Pittel. Angelina Jolie mindezt a dél-franciaországi szőlőbirtokuk, a Chateau Miraval miatt indított soha véget nem érő bírósági per részeként tette.

Kilenc évvel a szakításuk után Angelina Jolie és Brad Pitt még mindig vitáznak a franciaországi otthonukon – Fotó: MARK RALSTON / AFP

Azok az események, amelyek ahhoz vezettek, hogy el kellett válnom volt férjemtől, érzelmileg nehezek voltak számomra és gyermekeink számára is. A válóper beadásakor ráhagytam a Los Angeles-i és miravali családi házaink feletti rendelkezést (és teljes jogú tartózkodási jogot), kártérítés nélkül, amitől reméltem, hogy nyugodtabb lesz a velem való bánásmódjában egy nehéz és traumatikus időszak után

– írta Jolie a PEOPLE magazin által megszerzett dokumentumokban.

A színésznő így folytatta: „A mai napig sem a gyerekek, sem én nem tettem be a lábamat az ingatlanra, tekintettel az váláshoz vezető fájdalmas eseményekre. Mivel biztosítani akartam, hogy Brad továbbra is fontos része legyen a gyermekeink életének, a háza közelében kerestem ingatlant. Akkoriban a megtakarításaim Miravalban voltak lekötve, és nem kértem Bradtól tartásdíjat vagy más anyagi támogatást.”

Angelina Jolie 2016-ban nyújtotta be a válókeresetet, mindössze néhány nappal azután, hogy a vádja szerint Brad Pitt egy magánrepülőgépen ittas állapotban fizikailag és verbálisan is bántalmazta őt és gyermekeiket. A 61 éves színész a válóper során mindezt cáfolta. A két világsztár hat gyereket nevelt együtt: Maddoxot (24), Paxet (21), Zaharát (20), Shilohot (19), és a 16 éves ikreket, Knoxot és Vivienne-t.

Angelina Jolie engedély nélkül adhatta el a tulajdonrészét

Az évek óta zajló üzleti per középpontjában Jolie 2021-es döntése áll, amikor is engedély nélkül eladta a 64 millió dollár értékű részesedését a Miraval borászatot tulajdonló cégben a SPI Grouphoz tartozó Tenute del Mondo-nak, melynek tulajdonosa az orosz milliárdos, Jurij Sefler. A Stoli Group anyavállalata révén a tranzakció hatalmas nemzetközi jelentőséggel bírt.

Pitt azt állítja, a volt feleségével megállapodtak abban, hogy egyikük sem adhatja el a birtokrészt a másik hozzájárulása nélkül. A színész úgy véli, Jolie megszegte ezt az egyezséget, így az üzlet jogszerűsége kérdéses. A színész a jogi csatározások során azt szeretné elérni, hogy idézzék be Alexej Olijnyiket, aki a Stoli Group egyik vezető munkatársa, és közvetlen ismeretekkel rendelkezik a tárgyalásokról. A svájci lakhellyel rendelkező üzletember azonban megtagadta az együttműködést, mondván, hogy nem köteles részt venni a kaliforniai joghatóság alatt zajló perben. A bíróság még nem döntött, hogy kötelezővé teszi-e a meghallgatását.

Az Origo is írt arról, hogy a sztárpár 8 éves huzavona után tavaly tett pontot a válóperük végére.