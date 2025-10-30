Itt van Zelenszkij pornóbotránya: mutatjuk, ki miatt robbant ki – szexi privát képek

Hírlevél

Volodimir Zelenszkij nemrég nagy meglepetést okozott az interneten, amikor megosztotta Anna Malygon egyik videóját. A modell az OnlyFansen vált ismertté, ahol szexi tartalmaival több tízezer követőt gyűjtött össze, és állítólag havi szinten millió forintnak megfelelő bevételt termel.
Volodimir ZelenszkijMalygonOnlyFans

A helyzet különösen kínossá vált, mert Malygon egyébként háborúpárti influenszerként ismert, így a Zelenszkij által megosztott tartalom – egy provokatív, szexi videó – teljesen eltér a politikai és háborús tematikától, vagyis indokolatlan volt újraosztani. Az ukrán elnök persze minden bizonnyal nem „véletlenül" tévedt az OnlyFans-modell Instagram-oldalára. 

Még fokozza a helyzetet, hogy a megosztás fül alatt látható, hogy a pornómodell előtt éppen saját feleségétől osztott újra egy bejegyzést Zelenszkij.

A történet azonban ennél is ellentmondásosabb, hiszen Ukrajnában a pornográf tartalmak készítése és terjesztése bűncselekmény, amiért akár hét év börtön is kiszabható – mégis megadóztatja az állam az OnlyFans-modelljeit, ahogy azt korábban megírtuk.

 
 

Mi most megmutatjuk az elképesztően szexi ukrán modell legvadítóbb képeit. Nézegesse bátran!

