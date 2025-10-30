Eszméletlen állapotban találtak rá Anthony Hopkinsra

Hírlevél

A világhírű színész megrázó őszinteséggel beszélt arról az estéről, amely teljesen megváltoztatta az életét. Anthony Hopkins elmondása szerint részegen vezetett és majdnem halálos tragédiát okozott. Másnap arra ébredt, hogy fogalma sincs, hol van az autója, és hogyan került oda, ahol megtalálták.
Anthony Hopkins

Ügynöke közölte vele: az út szélén feküdt, mielőtt a rendőrök rátaláltak volna. „Bárkit megölhettem volna, akár egy egész családot is” – idézte fel a színész a történteket. A történet, amelyről most először mesélt ilyen részletességgel, valójában 1975-ben történt – derül ki Anthony Hopkins most megjelent önéletrajzából, We Did Ok, Kid című könyvéből – írja a Page Six.

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins alkoholizmusban és mély depresszióban szenvedett
Fotó: AFP/Kevin Winter 

Anthony Hopkins a teljes összeomlás szélére sodródott

Ezen a sorsfordító decemberi napon a színész azt állítja, mintha egy pillanat alatt eltűnt volna belőle az ivás iránti vágy. Még aznap elment egy Anonim Alkoholisták-gyűlésre, ahol felismerte: mind ugyanazzal a teherrel élnek.

Mind részegek voltunk, és nem akartunk többé inni 

– írta. Hopkins szerint ekkor hallott egy belső hangot, amely megkérdezte tőle: élni akar-e vagy meghalni. Amikor azt felelte, hogy élni, a hang így válaszolt: „Most már vége, elkezdhetsz élni.”

A színész 19 évesen kezdett inni, és bevallotta, hogy a whisky volt a „kedvenc étele”. Soha nem ivott társaságban – az alkohol inkább menekülés volt számára.

 Első házasságát Petronella Barkerrel saját függősége és mély depressziója tette tönkre.

 A kapcsolatból született egy lánya, Abigail, akivel Hopkins sosem tudta igazán rendezni a kapcsolatát. Megpróbált bocsánatot kérni tőlük, de – mint írja – a találkozás „feszélyezett és fájdalmas” volt, a múltat pedig már nem lehetett visszacsinálni. „Abigail soha nem tudott megbocsátani, és ezt megértem. Ez az élet rendje, de hatalmas fájdalom maradt bennem” – vallja be.

Ma már Hopkins harmadik feleségével, Stella Arroyave-val él boldog házasságban. A színész szerint felesége segítette abban, hogy végleg elengedje a bűntudatot és megtalálja a belső békét. 

Ő segített felismerni, hogy a múlt nem börtön, hanem lecke, amiből tanulni lehet 

– fogalmazott.

Hopkins története ma is megrendítő bizonyítéka annak, hogy sosem késő újrakezdeni – még akkor sem, ha az ember a saját démonai elől menekült egy életen át.

 

 

