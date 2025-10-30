Eszméletlen állapotban találtak rá Anthony Hopkinsra

Ügynöke közölte vele: az út szélén feküdt, mielőtt a rendőrök rátaláltak volna. „Bárkit megölhettem volna, akár egy egész családot is” – idézte fel a színész a történteket. A történet, amelyről most először mesélt ilyen részletességgel, valójában 1975-ben történt – derül ki Anthony Hopkins most megjelent önéletrajzából, We Did Ok, Kid című könyvéből – írja a Page Six.

Anthony Hopkins alkoholizmusban és mély depresszióban szenvedett

Fotó: AFP/Kevin Winter

Anthony Hopkins a teljes összeomlás szélére sodródott

Ezen a sorsfordító decemberi napon a színész azt állítja, mintha egy pillanat alatt eltűnt volna belőle az ivás iránti vágy. Még aznap elment egy Anonim Alkoholisták-gyűlésre, ahol felismerte: mind ugyanazzal a teherrel élnek.

Mind részegek voltunk, és nem akartunk többé inni

– írta. Hopkins szerint ekkor hallott egy belső hangot, amely megkérdezte tőle: élni akar-e vagy meghalni. Amikor azt felelte, hogy élni, a hang így válaszolt: „Most már vége, elkezdhetsz élni.”

A színész 19 évesen kezdett inni, és bevallotta, hogy a whisky volt a „kedvenc étele”. Soha nem ivott társaságban – az alkohol inkább menekülés volt számára.

Első házasságát Petronella Barkerrel saját függősége és mély depressziója tette tönkre.

A kapcsolatból született egy lánya, Abigail, akivel Hopkins sosem tudta igazán rendezni a kapcsolatát. Megpróbált bocsánatot kérni tőlük, de – mint írja – a találkozás „feszélyezett és fájdalmas” volt, a múltat pedig már nem lehetett visszacsinálni. „Abigail soha nem tudott megbocsátani, és ezt megértem. Ez az élet rendje, de hatalmas fájdalom maradt bennem” – vallja be.

Ma már Hopkins harmadik feleségével, Stella Arroyave-val él boldog házasságban. A színész szerint felesége segítette abban, hogy végleg elengedje a bűntudatot és megtalálja a belső békét.

Ő segített felismerni, hogy a múlt nem börtön, hanem lecke, amiből tanulni lehet

– fogalmazott.

Hopkins története ma is megrendítő bizonyítéka annak, hogy sosem késő újrakezdeni – még akkor sem, ha az ember a saját démonai elől menekült egy életen át.