Az orvosi rémálom valósággá vált: a babákat is elérte a globális fertőzéshullám

Az antibiotikum-rezisztencia mára globális egészségügyi válsággá vált, mivel egyre több fertőzésre már nem hatnak a korábban hatékony gyógyszerek. A kutatók szerint az antibiotikum szedése világszerte gyakran indokolatlan, ami felgyorsította a rezisztens baktériumok kialakulását. A szuperbaktériumok – mint az E. coli, a Klebsiella vagy az Acinetobacter – egyre gyakrabban okoznak bakteriális fertőzéseket újszülötteknél, amelyek ellen a hagyományos gyógyszerek már nem hatnak - számol be a Sciencealert.

A kórházi fertőzések egyre több újszülöttet érintenek az antibiotikum-rezisztencia miatt

Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Heol.hu)

Miért különösen veszélyes ez az újszülöttekre az antibiotikum-rezisztencia?

Az újszülöttek immunrendszere még fejletlen, ezért a szepszis (vérmérgezés) gyorsan életveszélyessé válhat. Az antibiotikum-rezisztens baktériumok miatt azonban sokszor a leghatékonyabbnak tartott kezelések is kudarcot vallanak. A rezisztens fertőzések miatt Délkelet-Ázsiában több ezer csecsemő vesztette életét - figyelmeztet a Sydney-i Egyetem kutatócsoportja.

Mely baktériumok okozzák a legtöbb fertőzést Délkelet-Ázsiában?

A tanulmány szerint a Klebsiella, az E. coli és az Acinetobacter törzsek felelősek a legtöbb kórházi fertőzésért. Ezek a bakteriális fertőzések már az élet első napjaiban megjelennek, és a legtöbb esetben széles spektrumú antibiotikumok is hatástalanok velük szemben. A kutatók szerint szükség lenne antimikrobiális rezisztencia-vizsgálatokra, hogy az orvosok célzottan választhassák ki a megfelelő antibiotikum fajtát.

Miért nincs elég új antibiotikum?

Az antibiotikum-fejlesztés rendkívül időigényes folyamat. Egy új antibiotikum engedélyezése akár tíz évet is igénybe vehet, különösen csecsemők esetében. A kutatók szerint globális szinten több gyógyszerkutatásra és befektetésre van szükség, különben a rezisztens baktériumok kezelése egyre nehezebbé válik.

Globális egészségügyi kockázat

Az antibiotikum-rezisztencia már több halálesetet okoz, mint a HIV vagy a malária – figyelmeztet az ENSZ. A gyógyszer-rezisztens fertőzések száma évente milliókkal nő, miközben a világ számos részén az antibiotikum szedése ellenőrizetlen. A szakértők szerint csak nemzetközi együttműködéssel lehet megállítani a rezisztens fertőzések terjedését.