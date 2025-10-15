Az orvosi rémálom valósággá vált: a babákat is elérte a globális fertőzéshullám

Hírlevél

Az antibiotikum-rezisztencia világszerte egyre súlyosabb probléma, amely már az újszülöttek életét is fenyegeti. A délkelet-ázsiai kórházakban végzett vizsgálatok szerint az antibiotikum-rezisztencia miatt a gyógyszer-rezisztens baktériumok a legtöbb újszülöttkori fertőzés esetében hatástalanná teszik a jelenlegi antibiotikumokat. A helyzetet súlyosbítja, hogy az új antibiotikumok fejlesztése rendkívül lassan halad, miközben a rezisztens fertőzések száma folyamatosan nő.
Az antibiotikum-rezisztencia mára globális egészségügyi válsággá vált, mivel egyre több fertőzésre már nem hatnak a korábban hatékony gyógyszerek. A kutatók szerint az antibiotikum szedése világszerte gyakran indokolatlan, ami felgyorsította a rezisztens baktériumok kialakulását. A szuperbaktériumok – mint az E. coli, a Klebsiella vagy az Acinetobacter – egyre gyakrabban okoznak bakteriális fertőzéseket újszülötteknél, amelyek ellen a hagyományos gyógyszerek már nem hatnak - számol be a Sciencealert.

A kórházi fertőzések egyre több újszülöttet érintenek az antibiotikum-rezisztencia miatt
Fotó: Illusztráció (Shutterstock/Heol.hu)

A tanulmány szerint ezek a Gram-negatív baktériumok a vizsgált fertőzések közel 80 százalékáért felelősek voltak Délkelet-Ázsiában.

Miért különösen veszélyes ez az újszülöttekre az antibiotikum-rezisztencia?

Az újszülöttek immunrendszere még fejletlen, ezért a szepszis (vérmérgezés) gyorsan életveszélyessé válhat. Az antibiotikum-rezisztens baktériumok miatt azonban sokszor a leghatékonyabbnak tartott kezelések is kudarcot vallanak. A rezisztens fertőzések miatt Délkelet-Ázsiában több ezer csecsemő vesztette életét - figyelmeztet a Sydney-i Egyetem kutatócsoportja.

Mely baktériumok okozzák a legtöbb fertőzést Délkelet-Ázsiában?

A tanulmány szerint a Klebsiella, az E. coli és az Acinetobacter törzsek felelősek a legtöbb kórházi fertőzésért. Ezek a bakteriális fertőzések már az élet első napjaiban megjelennek, és a legtöbb esetben széles spektrumú antibiotikumok is hatástalanok velük szemben. A kutatók szerint szükség lenne antimikrobiális rezisztencia-vizsgálatokra, hogy az orvosok célzottan választhassák ki a megfelelő antibiotikum fajtát.

Miért nincs elég új antibiotikum?

Az antibiotikum-fejlesztés rendkívül időigényes folyamat. Egy új antibiotikum engedélyezése akár tíz évet is igénybe vehet, különösen csecsemők esetében. A kutatók szerint globális szinten több gyógyszerkutatásra és befektetésre van szükség, különben a rezisztens baktériumok kezelése egyre nehezebbé válik.

Globális egészségügyi kockázat

Az antibiotikum-rezisztencia már több halálesetet okoz, mint a HIV vagy a malária – figyelmeztet az ENSZ. A gyógyszer-rezisztens fertőzések száma évente milliókkal nő, miközben a világ számos részén az antibiotikum szedése ellenőrizetlen. A szakértők szerint csak nemzetközi együttműködéssel lehet megállítani a rezisztens fertőzések terjedését.

Gombás fertőzések is egyre gyakoribbak

A kutatás rávilágított, hogy az újszülöttek közel 10 százaléka gombás fertőzésben szenvedett, ami jóval magasabb arány, mint a gazdag országokban. A szakértők szerint a megfelelő higiénia és a célzott antibiotikum- és probiotikum-szedés csökkentheti a kockázatot, de ehhez globális irányelvek szükségesek.

A WHO ajánlásairől bővebben a BBC oldalán tájékozódhat.

Ez a modern orvoslás egyik legnagyobb fenyegetése. Részletek az Origo oldalán.

 

