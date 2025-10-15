Döbbenetes felfedezés, ami komoly aggodalomra ad okot: ez veszélyt jelent az emberiségre

A WHO hétfőn közzétett jelentése több mint 100 ország 2016 és 2023 között gyűjtött adatait elemzi. A vizsgált minták körülbelül 40 százalékában nőtt az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia aránya. Különösen veszélyesek a Gram-negatív baktériumok, amelyek akár szepszist, szervi elégtelenséget és halált is okozhatnak.

A jövőben a mesterséges intelligencia segítségével fejleszthetik az antibiotikumokat, hogy hatásosabbak legyenek a fertőzésekkel szemben – Fotó: LEONIE ASENDORPF / DPA

Hatástalanok az antibiotikumok

Az antibiotikumok az úgynevezett antimikrobiális szerek közé tartoznak, amelyek közé antivirális, antifungális és antiparazitikus gyógyszerek is beletartoznak. Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) akkor alakul ki, amikor a baktériumok, vírusok vagy gombák már nem reagálnak megfelelően ezekre a gyógyszerekre. Ez a jelenség növeli a súlyos betegségek, tartós egészségkárosodás és halálozás kockázatát.

A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint „az antimikrobiális rezisztencia felgyorsul, és világszerte családok millióinak egészségét fenyegeti”. Hangsúlyozta, hogy az antibiotikumokat felelősségteljesen kell használni, és mindenkihez el kell juttatni a megfelelő gyógyszereket, diagnosztikai eszközöket és védőoltásokat.

A Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) projekt szerint évente több mint egymillió haláleset közvetlenül köthető az antibiotikum-rezisztenciához. Ez az adat rávilágít arra, hogy az AMR már nem csak jövőbeli veszély, hanem valós és sürgető egészségügyi válság.



Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hogyan alakul ki a rezisztencia?

Bár az antimikrobiális rezisztencia természetes folyamat is lehet, a WHO szerint nagy részben az emberek helytelen használata – túlzott vagy nem megfelelő antibiotikum-fogyasztás – okozza a problémát. Dr. Marc Siegel, a Fox News orvosi elemzője szerint különösen aggasztó a karbapenem-rezisztencia, amely olyan antibiotikumok hatékonyságát veszélyezteti, amelyek súlyos, több gyógyszerrel szemben ellenálló fertőzések kezelésére szolgálnak.

A szakértő úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia segítségével gyorsabban és költséghatékonyabban lehet új antibiotikumokat kifejleszteni.

A WHO is sürgeti a nemzetközi együttműködést. A szervezet a Globális Antimikrobiális Rezisztencia és Használat Megfigyelő Rendszerén (GLASS) keresztül azt várja, hogy 2030-ra minden ország megbízható adatokat szolgáltasson a rezisztenciáról és az antibiotikum-felhasználásról.