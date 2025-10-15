Hírlevél

Az oroszok keményen odaléptek – komoly vádakkal illették a felfuvalkodott Nyugatot

antibiotikum

Döbbenetes felfedezés, ami komoly aggodalomra ad okot: ez veszélyt jelent az emberiségre

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb adatai alapján ma már egyre nehezebb kezelni a fertőzéseket, és azok életveszélyessé válhatnak. Egy friss jelentés szerint világszerte egyre több baktérium válik ellenállóvá az antibiotikumokkal szemben, ami komoly veszélyt jelent az emberi egészségre.
A WHO hétfőn közzétett jelentése több mint 100 ország 2016 és 2023 között gyűjtött adatait elemzi. A vizsgált minták körülbelül 40 százalékában nőtt az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia aránya. Különösen veszélyesek a Gram-negatív baktériumok, amelyek akár szepszist, szervi elégtelenséget és halált is okozhatnak.

antibiotikumok
A jövőben a mesterséges intelligencia segítségével fejleszthetik az antibiotikumokat, hogy hatásosabbak legyenek a fertőzésekkel szemben – Fotó: LEONIE ASENDORPF / DPA

Hatástalanok az antibiotikumok

Az antibiotikumok az úgynevezett antimikrobiális szerek közé tartoznak, amelyek közé antivirális, antifungális és antiparazitikus gyógyszerek is beletartoznak. Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) akkor alakul ki, amikor a baktériumok, vírusok vagy gombák már nem reagálnak megfelelően ezekre a gyógyszerekre. Ez a jelenség növeli a súlyos betegségek, tartós egészségkárosodás és halálozás kockázatát.

A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint „az antimikrobiális rezisztencia felgyorsul, és világszerte családok millióinak egészségét fenyegeti”. Hangsúlyozta, hogy az antibiotikumokat felelősségteljesen kell használni, és mindenkihez el kell juttatni a megfelelő gyógyszereket, diagnosztikai eszközöket és védőoltásokat.

A Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) projekt szerint évente több mint egymillió haláleset közvetlenül köthető az antibiotikum-rezisztenciához. Ez az adat rávilágít arra, hogy az AMR már nem csak jövőbeli veszély, hanem valós és sürgető egészségügyi válság.

Covid tünetek és az influenza közötti különbségek.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hogyan alakul ki a rezisztencia?

Bár az antimikrobiális rezisztencia természetes folyamat is lehet, a WHO szerint nagy részben az emberek helytelen használata – túlzott vagy nem megfelelő antibiotikum-fogyasztás – okozza a problémát. Dr. Marc Siegel, a Fox News orvosi elemzője szerint különösen aggasztó a karbapenem-rezisztencia, amely olyan antibiotikumok hatékonyságát veszélyezteti, amelyek súlyos, több gyógyszerrel szemben ellenálló fertőzések kezelésére szolgálnak. 

A szakértő úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia segítségével gyorsabban és költséghatékonyabban lehet új antibiotikumokat kifejleszteni. 

A WHO is sürgeti a nemzetközi együttműködést. A szervezet a Globális Antimikrobiális Rezisztencia és Használat Megfigyelő Rendszerén (GLASS) keresztül azt várja, hogy 2030-ra minden ország megbízható adatokat szolgáltasson a rezisztenciáról és az antibiotikum-felhasználásról.

A Staphylococcus aureus baktérium úgy tapad a bőrhöz, akár a pillanatragasztó.
A Staphylococcus aureus baktérium úgy tapad a bőrhöz, akár a pillanatragasztó.
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelemben kulcsfontosságú a tudatos gyógyszerhasználat: csak orvosi utasításra szabad antibiotikumot szedni, soha nem szabad önkényesen abbahagyni a kezelést, és kerülni kell a fölösleges gyógyszerhasználatot. 

Emellett a védőoltások, a megfelelő higiénia és a rendszeres orvosi ellenőrzés mind hozzájárulhatnak a helyzet javításához – olvasható a Fox News egészségügyi cikkében.

Az Origón arról is írtunk, hogy egyre több vény nélkül kapható gyógyszer fokozhatja a baktériumok antibiotikumokkal szembeni ellenállóképességét.

 

