Döbbenetes felfedezés, ami komoly aggodalomra ad okot: ez veszélyt jelent az emberiségre

A WHO hétfőn közzétett jelentése több mint 100 ország 2016 és 2023 között gyűjtött adatait elemzi. A vizsgált minták körülbelül 40 százalékában nőtt az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia aránya. Különösen veszélyesek a Gram-negatív baktériumok, amelyek akár szepszist, szervi elégtelenséget és halált is okozhatnak.
Hatástalanok az antibiotikumok
Az antibiotikumok az úgynevezett antimikrobiális szerek közé tartoznak, amelyek közé antivirális, antifungális és antiparazitikus gyógyszerek is beletartoznak. Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) akkor alakul ki, amikor a baktériumok, vírusok vagy gombák már nem reagálnak megfelelően ezekre a gyógyszerekre. Ez a jelenség növeli a súlyos betegségek, tartós egészségkárosodás és halálozás kockázatát.
A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint „az antimikrobiális rezisztencia felgyorsul, és világszerte családok millióinak egészségét fenyegeti”. Hangsúlyozta, hogy az antibiotikumokat felelősségteljesen kell használni, és mindenkihez el kell juttatni a megfelelő gyógyszereket, diagnosztikai eszközöket és védőoltásokat.
A Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) projekt szerint évente több mint egymillió haláleset közvetlenül köthető az antibiotikum-rezisztenciához. Ez az adat rávilágít arra, hogy az AMR már nem csak jövőbeli veszély, hanem valós és sürgető egészségügyi válság.
Hogyan alakul ki a rezisztencia?
Bár az antimikrobiális rezisztencia természetes folyamat is lehet, a WHO szerint nagy részben az emberek helytelen használata – túlzott vagy nem megfelelő antibiotikum-fogyasztás – okozza a problémát. Dr. Marc Siegel, a Fox News orvosi elemzője szerint különösen aggasztó a karbapenem-rezisztencia, amely olyan antibiotikumok hatékonyságát veszélyezteti, amelyek súlyos, több gyógyszerrel szemben ellenálló fertőzések kezelésére szolgálnak.
A szakértő úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia segítségével gyorsabban és költséghatékonyabban lehet új antibiotikumokat kifejleszteni.
A WHO is sürgeti a nemzetközi együttműködést. A szervezet a Globális Antimikrobiális Rezisztencia és Használat Megfigyelő Rendszerén (GLASS) keresztül azt várja, hogy 2030-ra minden ország megbízható adatokat szolgáltasson a rezisztenciáról és az antibiotikum-felhasználásról.
Az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelemben kulcsfontosságú a tudatos gyógyszerhasználat: csak orvosi utasításra szabad antibiotikumot szedni, soha nem szabad önkényesen abbahagyni a kezelést, és kerülni kell a fölösleges gyógyszerhasználatot.
Emellett a védőoltások, a megfelelő higiénia és a rendszeres orvosi ellenőrzés mind hozzájárulhatnak a helyzet javításához – olvasható a Fox News egészségügyi cikkében.
Az Origón arról is írtunk, hogy egyre több vény nélkül kapható gyógyszer fokozhatja a baktériumok antibiotikumokkal szembeni ellenállóképességét.