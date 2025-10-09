Először szólalt meg Jennifer Aniston, ezért nem lett soha anya

Az emberek azt hitték, nem akarok gyereket. Fogalmuk sem volt, min mentem keresztül. Nem osztottam meg a világgal a személyes küzdelmeimet – de ez nem jelenti azt, hogy nem is voltak – mondta a Harper's Bazaar UK-nek adott interjújában a most 56 éves Jennifer, miért nem lett soha anya.

Jennifer Aniston rengeteget küzdött azért, hogy anya lehessen, de nem jött össze neki – Fotó: YouTube

Mint kiderült, a színésznő húsz évig próbált teherbe esni, átesett több sikertelen lombikbébi-programon, különleges kínai teákat ivott, és minden lehetséges módszert kipróbált – hiába.

A harmincas, negyvenes éveim iszonyú nehezek voltak. Mindent bevetettem, de nem jött össze. Ha tudnám, visszapörgetném az időt, és lefagyasztanám a petesejtjeimet

– vallotta be megtörten.

Jennifer Aniston cáfolja, hogy Brad Pitt mellett nem akart anya lenni

Jennifer 35 éves volt, amikor házassága Brad Pitt-tel 2005-ben véget ért. Sokan úgy gondolták, azért hagyta el őt a sármos színész Angelina Jolie miatt, mert Aniston nem akart gyereket. Ezt a színésznő most határozottan cáfolta:

Ez egy hazugság. Abszolút nem igaz.

A sztár 2017-ben szakított Justin Theroux-val is, akivel hat évig alkottak egy párt. Azóta is próbálja megőrizni magánéletét – de a nyilvánosság kegyetlen spekulációi alól nem tudott kibújni.

Elegem lett abból, hogy én vagyok a "karrierista nő, aki nem akar családot". Ez egy hamis narratíva. Egy ponton túl már nem lehet hallgatni

– tette hozzá.

Aniston, akinek szépségtitkairól az Origo is írt korábban, végül kijelentette: nem tartozik senkinek magyarázattal. Barátai és családja ismeri az igazságot – és ez az, ami igazán számít neki.