Lelassult az anyagcseréje? Egy meglepően egyszerű megoldás segít

Az anyagcsere feladata, hogy a tápanyagokat – szénhidrátokat, zsírokat és fehérjéket – energiává alakítsa, amely a test működéséhez szükséges. Az életkor, a nem, a genetika és az izomtömeg egyaránt befolyásolja a működését. A gyorsabb anyagcsere több kalóriát éget el nyugalmi állapotban is, ezért sokan keresik a módját annak, hogyan javíthatnák természetes úton.

Az anyagcsere felgyorsulhat, ha naponta többször felállunk

Egy Finnországban végzett tanulmány azonban azt bizonyította, hogy már a napi 30 perccel kevesebb ülés is látványos javulást hozhat. A Turkui Egyetem kutatói 64 ülő életmódot folytató, túlsúlyos emberrel végezték el a vizsgálatot: a résztvevők egy része naponta egy órával többet állt, míg mások a megszokott rutinjukat folytatták - számol be a New York Post.

A kevesebb ülés is javítja az anyagcserét

A kutatók gyorsulásmérővel figyelték a résztvevők aktivitását fél éven át. Azok, akik legalább napi 30 perccel csökkentették a mozdulatlanul töltött időt, javulást mutattak az anyagcserében – még könnyű fizikai aktivitás közben is.

Minél többet állt valaki a nap folyamán, annál jobban működött az anyagcseréje. A hatás főként az ülő életmódot folytató, túlsúlyos és fokozott egészségügyi kockázattal élő embereknél volt megfigyelhető.

A szakértők szerint a legnagyobb előny akkor érhető el, ha valaki betartja a heti 150 perc közepes intenzitású mozgásra és két nap izomerősítésre vonatkozó ajánlást. Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozzák: már a kis lépések is számítanak. Akár az is segíthet, ha valaki állva telefonál, vagy rövid sétákat tesz a nap folyamán.

Az állítható magasságú íróasztal például nemcsak az anyagcserét támogathatja, hanem javíthatja a testtartást, a koncentrációt és az energiaszintet is, miközben csökkenti a hátfájást.

