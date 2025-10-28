Édesanyja még egy ölelést kért a 9 éves fiától, aki halálra késelte őt

A rendőrségi jelentés szerint az anyagyilkos fiú, Caline Arruda dos Santos a veszekedés után kiment a konyhába, késsel a kezében tért vissza, és hason szúrta az anyját.
Szemtanúk elmondása alapján a vérző nő még ennyit mondott fiának:
Gyere ide, adj még egy utolsó ölelést, mert nem fogom túlélni.”
A 37 éves nőt azonnal kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét.
Nem vonható felelősségre az anyagyilkos fiú
A gyerek életkora miatt – mivel még nem töltötte be a 12 évet – nem vonható felelősségre a gyermekbíróságon, így jelenleg egy rokon gondozásában van. A család szerint a kisfiú még fel sem fogta, mit tett.
A borzalmas eset São Paulo déli részén, Parelheirosban történt, és a rendőrség továbbra is vizsgálja az ügyet.
