Rendkívüli!

Putyin bejelentése után kitört a pánik: ez lehet a fordulópont a háborúban

Brazília

Édesanyja még egy ölelést kért a 9 éves fiától, aki halálra késelte őt

45 perce
Szívszorító tragédia történt Brazíliában: egy kilencéves kisfiú halálra szúrta 37 éves édesanyját, miután összevesztek azon, hogy a gyerek az utcán játszott. Az anyagyilkos fiú életkora miatt nem vonható felelősségre a gyermekbíróságon.
Brazíliaanyagyilkoskisfiú

A rendőrségi jelentés szerint az anyagyilkos fiú, Caline Arruda dos Santos a veszekedés után kiment a konyhába, késsel a kezében tért vissza, és hason szúrta az anyját.  

Az anyagyilkos fiú São Paulo déli részén követte el borzalmas tettét (illusztráció) – Fotó Unsplash
Az anyagyilkos fiú São Paulo déli részén követte el borzalmas tettét (illusztráció)
Fotó Unsplash

Szemtanúk elmondása alapján a vérző nő még ennyit mondott fiának:

Gyere ide, adj még egy utolsó ölelést, mert nem fogom túlélni.”

A 37 éves nőt azonnal kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. 

Nem vonható felelősségre az anyagyilkos fiú

A gyerek életkora miatt – mivel még nem töltötte be a 12 évet – nem vonható felelősségre a gyermekbíróságon, így jelenleg egy rokon gondozásában van. A család szerint a kisfiú még fel sem fogta, mit tett.

A borzalmas eset São Paulo déli részén, Parelheirosban történt, és a rendőrség továbbra is vizsgálja az ügyet.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy idős nő holttestét találták meg Gárdonyban, a saját fia végzett vele.


 

 

