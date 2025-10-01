Megközelíthetetlen városok, elárasztott utak: Ibizát is elérte az áradás

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) vörös riasztást adott ki Ibizán és Formenterán kedden a hatalmas vihar miatt, ami több helyen is áradást okozott – tájékoztat a BBC.
Sant Antoni de Portmany és Santa Eulària városokat ideiglenesen nem lehet megközelíteni, az E-10 főút pedig víz alá került, ami megnehezíti a közlekedést és növeli az áradás kockázatát.
A Baleár-szigetek másik jelentős tagja, Mallorca a heves esőzések miatt szintén árvízveszélyben van. A hatóságok figyelmeztették a lakosokat és turistákat, hogy kerüljék az alacsonyan fekvő területeket és a pincéket, és szükség esetén keressenek magasabb fekvésű helyet.
Hétfőn súlyos áradás sújtotta Zaragoza városát. Az áradás Spanyolországban hirtelen csapott le, és a békés utcákból hömpölygő folyók lettek.