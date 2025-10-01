Megközelíthetetlen városok, elárasztott utak: Ibizát is elérte az áradás

Hírlevél

Ibiza utcáit elöntötte a víz a keddi vihar után, és több településen árvíz súlyosbítja a helyzetet. Az áradás miatt a helyi hatóságok lezárták a városokhoz vezető főbb utakat, és a tűzoltók mentik az autókban és házakban rekedt lakosokat.
A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) vörös riasztást adott ki Ibizán és Formenterán kedden a hatalmas vihar miatt, ami több helyen is áradást okozott – tájékoztat a BBC. 

Egy férfi sétál a víz alá került utcán Ibizán. Az áradás miatt vörös riasztást adtak ki, a katasztrófavédelem menti az otthonaikban és autóikban rekedt lakosokat.
Egy férfi sétál a víz alá került utcán Ibizán. Az áradás miatt vörös riasztást adtak ki, a katasztrófavédelem menti az otthonaikban és autóikban rekedt lakosokat. Fotó: VICENT MARI / AFP

Sant Antoni de Portmany és Santa Eulària városokat ideiglenesen nem lehet megközelíteni, az E-10 főút pedig víz alá került, ami megnehezíti a közlekedést és növeli az áradás kockázatát. 

Mallorca is veszélyben lehet az áradások miatt 

A Baleár-szigetek másik jelentős tagja, Mallorca a heves esőzések miatt szintén árvízveszélyben van. A hatóságok figyelmeztették a lakosokat és turistákat, hogy kerüljék az alacsonyan fekvő területeket és a pincéket, és szükség esetén keressenek magasabb fekvésű helyet. 

Hétfőn súlyos áradás sújtotta Zaragoza városát. Az áradás Spanyolországban hirtelen csapott le, és a békés utcákból hömpölygő folyók lettek. 

 

