Milliókat érintő áramszünet bénította meg Európát; kiderült, miért

Spanyolországot és Portugáliát áprilisban csaknem egy teljes napra megbénította egy hatalmas áramszünet, amely Európa elmúlt húsz évének legsúlyosabb esete volt. Az Entso-e, az európai villamosenergia-hálózat üzemeltetőinek szövetsége frissen kiadott jelentésében megállapította: a leállást kaszkádszerű túlfeszültségek okozták, vagyis a hálózatban a feszültség hirtelen a normális szint fölé emelkedett - számol be a BBC.

Az áramszünet miatt épületek sötétültek el és emberek rekedtek a liftekben

Fotó: Unsplash

Áramszünet Spanyolországban és Portugáliában

A jelentés szerint automatikus védelmi rendszerek ugyan működésbe léptek, de nem tudták megakadályozni a teljes rendszer összeomlását. A blackout több millió embert érintett, leállította a közlekedést, megszakította az internet- és telefonkapcsolatokat, valamint sötétségbe borította a településeket.

A madridi régióban 286 épületből kellett kiszabadítani a liftekben rekedt embereket, a kórházak pedig vészhelyzeti terveket léptettek életbe.

A történtek nyomán politikai vita robbant ki Spanyolország energiaellátásáról. Az ellenzék szerint a baloldali kormány túlzottan a megújuló energiára támaszkodik, miközben a csökkenő nukleáris kapacitás nem biztosít elegendő tartalékot. A kormány határozottan visszautasította ezeket a vádakat, és hangsúlyozta: az új jelentés nem állapít meg politikai felelősséget.

