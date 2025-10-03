Milliókat érintő áramszünet bénította meg Európát; kiderült, miért

Hírlevél

Áramszünet bénította meg Spanyolországot és Portugáliát. A jelentés szerint a kiterjedt leállás egy túlfeszültség következménye, amely első a maga nemében Európában. Az áramszünet ügye politikai vitát is kiváltott az energiaellátás jövőjéről.
Spanyolországot és Portugáliát áprilisban csaknem egy teljes napra megbénította egy hatalmas áramszünet, amely Európa elmúlt húsz évének legsúlyosabb esete volt. Az Entso-e, az európai villamosenergia-hálózat üzemeltetőinek szövetsége frissen kiadott jelentésében megállapította: a leállást kaszkádszerű túlfeszültségek okozták, vagyis a hálózatban a feszültség hirtelen a normális szint fölé emelkedett - számol be a BBC.

áramszünet
Az áramszünet miatt épületek sötétültek el és emberek rekedtek a liftekben
Fotó: Unsplash

Áramszünet Spanyolországban és Portugáliában

A jelentés szerint automatikus védelmi rendszerek ugyan működésbe léptek, de nem tudták megakadályozni a teljes rendszer összeomlását. A blackout több millió embert érintett, leállította a közlekedést, megszakította az internet- és telefonkapcsolatokat, valamint sötétségbe borította a településeket. 

A madridi régióban 286 épületből kellett kiszabadítani a liftekben rekedt embereket, a kórházak pedig vészhelyzeti terveket léptettek életbe.

A történtek nyomán politikai vita robbant ki Spanyolország energiaellátásáról. Az ellenzék szerint a baloldali kormány túlzottan a megújuló energiára támaszkodik, miközben a csökkenő nukleáris kapacitás nem biztosít elegendő tartalékot. A kormány határozottan visszautasította ezeket a vádakat, és hangsúlyozta: az új jelentés nem állapít meg politikai felelősséget.

