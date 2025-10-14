Ez a növény szó szerint aranyat ér – most kiderült, miért

A tudósok aranyrészecskéket találtak a lucfenyő tűleveleiben – a felfedezés új megvilágításba helyezheti az arany természetes előfordulását. A finn Oului Egyetem kutatói szerint a lucfenyők (Picea abies) apró arany-nanorészecskéket képesek felhalmozni, mégpedig a bennük élő baktériumok segítségével - számol be a Livescience.

Az északi lucfenyők tűleveleiben mikroszkopikus arany-részecskéket találtak

Arany a lucfenyőben!

„Eredményeink azt mutatják, hogy a növényekben élő mikrobák befolyásolhatják az arany felhalmozódását” – mondta Kaisa Lehosmaa, a kutatás vezetője. Az úgynevezett endofiták, vagyis a növényekben élő szimbionta baktériumok a gyökereken keresztül felvett vízből származó oldott aranyat választják el, és biofilmeket képeznek körülötte. Ez a folyamat egyfajta biomineralizáció, amely során az élő szervezetek ásványokat hoznak létre saját szöveteikben.

A vizsgálatot az észak-finnországi Kittilä bánya közelében végezték, amely Európa legnagyobb aranylelőhelye. A kutatók 138 tűlevélmintát gyűjtöttek 23 lucfenyőről, és ezek közül négyben kimutatták az arany jelenlétét. A nanorészecskék körül baktériumok által termelt biofilmeket találtak, főként Cutibacterium és Corynebacterium fajokat.

Érdekesség, hogy azokban a levelekben, ahol aranyat találtak, kevesebb baktériumfaj volt jelen. Más fémeket koncentráló növények esetében is megfigyelték már ezt a mintázatot, ami arra utal, hogy az arany felhalmozódása szelektív hatással van a mikrobiális életre.

Bár a tűlevelekben található részecskék rendkívül aprók – mindössze a milliméter egymilliomod részének felelnek meg –, a jelenség fontos szerepet kaphat az aranykutatásban. A tudósok szerint a növények és a bennük élő baktériumok aranyfelvétele indikátorként szolgálhat a felszín alatti lelőhelyek feltérképezéséhez.