Apokaliptikus videók a Spanyolországban pusztító özönvízről

Spanyolország északkeleti részén, Katalóniában heves esőzések okoztak súlyos áradásokat. A hirtelen lezúduló eső La Ràpita és Santa Bàrbara utcáit is elárasztotta, ahol a víz mindent elsodort az útjából. A meteorológiai szolgálat a legmagasabb, piros riasztást rendelte el, és a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy további esőzések várhatók. Az árvíz Spanyolországban pusztító erejű.

A pusztító árvíz több embert is csapdába ejtett autóiban Tarragona tartományban. A közösségi médiában megjelent felvételeken hömpölygő, sáros víz látható, amely házakat, fákat és járműveket sodor el. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a következő 12 órában akár 180 milliméternyi csapadék is hullhat, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

A Katalóniai Polgári Védelem „bonyolultnak” nevezte a helyzetet, és felszólította az Ebro-deltában élőket, hogy maradjanak otthon. Cristina Vicente, a hatóság egyik vezetője elmondta, hogy a térségben még több napig tartó esőzés várható. A Barcelona és Valencia között közlekedő vonatokat ideiglenesen leállították a Földközi-tenger partján futó vasútvonalon.

Nemcsak Katalónia, hanem a délkelet-spanyolországi térségek és a Baleár-szigetek is súlyos viharokat szenvedtek el az elmúlt napokban. Bár halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett hír, a hatóságok folyamatosan figyelmeztetnek a veszélyre. Az árvíz Spanyolországban ismét rámutatott arra, hogy az extrém időjárási jelenségek egyre gyakrabban sújtják a térséget – számolt be a BBC.