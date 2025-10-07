Vörös riasztás, iskolabezárások és mentőcsónakok készültségben: veszélyhelyzet van Romániában

Kedd estétől kezdődően Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található öt megyére harmadfokú (vörös jelzésű) riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a várható nagy mennyiségű – helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő – csapadék, és az emiatt várható árvízveszély miatt.

Árvízveszély miatt adtak ki figyelmeztetést Románia délkeleti térségében – Fotó: MARKUS SCHOLZ / DPA

A Konstanca, Ialomiţa és Calarasi és Giurgiu megyei hatóságok bejelentették, hogy felfüggesztik az oktatást. Az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) Suceava, Botosani, Hargita, Maros, Kolozs, Fehér és Hunyad megyéből erősítést, valamint több mint 60 szivattyút és tucatnyi felfújható mentőcsónakot küldött a veszélyeztetett térségbe.

Az árvízveszély miatt azt kérik, mindenki maradjon otthon

A bukaresti vízművek és a metróvállalat is nagy erőkkel készül az ítéletidőre. A lakosokat arra figyelmeztették, hogy ne menjenek ki házból azokon a településeken, amelyekre vörös riasztást adtak ki, kapcsolják be mobiltelefonjuk riasztófunkcióját és kövessék a hatóságok esetleges vészhelyzeti felhívásait, amelyeket a RO-Alert rendszer segítségével juttatnak el a veszélyeztetett térségben tartózkodóknak.

A Fekete-tenger felett örvénylő, Bulgáriát is sújtó Barbara-ciklon miatt kiadott vörös riasztás várhatóan csütörtök délutánig lesz érvényben Románia délkeleti térségében.

A napokban Nepálban és Indiában is hatalmas pusztításokat okoztak az árvizek.