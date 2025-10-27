Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Érdekes

50 000 éves víz alatti várost találtak, ez lehet Atlantisz?

expedíció

50 000 éves víz alatti várost találtak, ez lehet Atlantisz?

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közel két évtizede bukkantak rá egy különös, víz alatti formációra a Karib-tenger mélyén. A felfedezés sokak szerint Atlantisz városának maradványait rejtheti, és most, az új kutatási technológiáknak köszönhetően, ismét reflektorfénybe került a titokzatos helyszín.
Link másolása
Vágólapra másolva!
expedíciótermészeti csodaKubaAtlantisz

A DailyStar információi szerint, a kubai partok közelében, mintegy 600 méteres mélységben egy tengeralatti expedíció idején geometrikus formákat és tökéletes derékszögeket rögzített a szonár. A hatalmas, szabályos kőblokkok és az egymás mellett húzódó „utcarendszerek” annyira mesterségesnek tűntek, hogy a kutatók csak találgatni tudtak: vajon egy ősi civilizáció építményeire bukkantak, vagy a természet játszott tréfát velük? Lehet tényleg Atlantiszt fedezték fel?

Atlantisz
Rejtély a tenger mélyén: Atlantisz lehet az elveszett város Kuba partjainál (A kép illusztráció!)
Fotó:  Pinterest 

Atlantisz vagy természeti csoda?

A helyszínt elemző szakértők szerint a formáció akár 6000 éves is lehet – vagyis régebbi, mint az egyiptomi piramisok. Mások, mint a kubai geológus Manuel Iturralde, ennél is tovább mennek: 

szerinte a mélység és az üledékrétegek alapján akár 50 000 éves is lehet a lelet, ami minden ismert emberi építészeti tudást felülírna.

Egyes teóriák szerint ez lehet Atlantisz elveszett városa, míg más tudósok úgy vélik, a különös alakzatok pusztán természetes kőzetrétegek, amelyeket az erózió és a tenger mozgása formált mesterségesnek tűnő alakzattá.

A modern technológia azonban új reményeket kelt. A kutatók a közeljövőben új mintavételt és pontos tengerfenék-térképezést terveznek, hogy eldönthessék: valóban egy ősi város romjai rejtőznek-e a hullámok alatt, vagy csak a természet alkotott illúziót.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!