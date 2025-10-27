50 000 éves víz alatti várost találtak, ez lehet Atlantisz?

A DailyStar információi szerint, a kubai partok közelében, mintegy 600 méteres mélységben egy tengeralatti expedíció idején geometrikus formákat és tökéletes derékszögeket rögzített a szonár. A hatalmas, szabályos kőblokkok és az egymás mellett húzódó „utcarendszerek” annyira mesterségesnek tűntek, hogy a kutatók csak találgatni tudtak: vajon egy ősi civilizáció építményeire bukkantak, vagy a természet játszott tréfát velük? Lehet tényleg Atlantiszt fedezték fel?

Rejtély a tenger mélyén: Atlantisz lehet az elveszett város Kuba partjainál (A kép illusztráció!)

Fotó: Pinterest

Atlantisz vagy természeti csoda?

A helyszínt elemző szakértők szerint a formáció akár 6000 éves is lehet – vagyis régebbi, mint az egyiptomi piramisok. Mások, mint a kubai geológus Manuel Iturralde, ennél is tovább mennek:

szerinte a mélység és az üledékrétegek alapján akár 50 000 éves is lehet a lelet, ami minden ismert emberi építészeti tudást felülírna.

Egyes teóriák szerint ez lehet Atlantisz elveszett városa, míg más tudósok úgy vélik, a különös alakzatok pusztán természetes kőzetrétegek, amelyeket az erózió és a tenger mozgása formált mesterségesnek tűnő alakzattá.

A modern technológia azonban új reményeket kelt. A kutatók a közeljövőben új mintavételt és pontos tengerfenék-térképezést terveznek, hogy eldönthessék: valóban egy ősi város romjai rejtőznek-e a hullámok alatt, vagy csak a természet alkotott illúziót.