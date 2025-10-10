Hírlevél

Rendkívüli

Itt az új orosz Atom-fegyver

Oroszország

Itt az új orosz Atom-fegyver

Az orosz autóipart nem lehet leírni, s ennek most itt egy újabb bizonyítéka. Elkészült a világ legnagyobb országának az első elektromos személygépkocsija, az Atom, amely már ebben az évben sorozatgyártásba kerülhet.
Találó márkanevet adtak az oroszok az első elektromos autójuknak, Atom néven dobják piacra az e-mobiljukat.

Atom
Az első orosz elektromos autó, az Atom már sorozatgyártásra kész
Fotó: atom.auto

Kompakt, modern, és akár 500 kilométert is meg tud tenni az új orosz villanyautó, ami a Moszkvics gyárában készül, és az állami támogatásnak köszönhetően versenyképes áron érkezhet a piacra. 

Az elektromos autók világát egyre jobban a kínaiak uralják, de ebbe a versenybe most Oroszország is bekapcsolódik az Atom nevű kocsival. A Kama cég által fejlesztett autó már most ígéretes műszaki paraméterekkel rendelkezik, amelyek alapján akár az e-mobilok középmezőnyének élén is ott lehet. A 150 kilowattos teljesítményű, 204 lóerős, 77 kWh kapacitású akkumulátorral akár 500 kilométert is megtehetünk. Az Atom így a hétköznapi használatban is versenyképes alternatívának tűnik.

Az Atom abszolút városi autó

A majdnem 4 méter (3995 milliméter) hosszú, letisztult formájú Atom abszolút városi autó. A dizájnja futurisztikus jegyeket visel, de hát, manapság ez a divat. Az A betűt formázó LED-fényszórók és a fekete üvegtető egyediséget sugallnak. Több verziója is készül: lesz taxi-, családi- és VIP-kiadás is, így a kínálat változatos. Az orosz sajtó beszámolója szerint ideális azoknak, akik egy praktikus, modern, villanymotoros autót keresnek.

Atom
Hátulról is jól fest az Atom
Fotó: atom.auto

Az autó gyártása a Moszkvics üzemében indul, amelyet most korszerűsítenek az elektromos korszak kihívásaihoz igazodva. A tervek szerint a sorozatgyártás 2025 végén kezdődik, az első vásárlók pedig 2026-ban ülhetnek bele az Atomokba. Bár az ár mintegy 3-4 millió rubel (11-14 millió forint) körül alakul, a kormányzat különféle támogatásokkal segíti majd a vásárlókat.

A sarkvidékre is elindul az Atom

Amúgy nemcsak a városi utakra szánják az Atomot: egy különleges expedíció keretében a sarkvidéki körülmények között is tesztelik majd, ami igazi próbatétel lesz a kis kocsi számára. Ha ott is megállja a helyét, az komoly bizonyítéka lesz megbízhatóságának. Az Atom tehát nemcsak egy szimpla orosz elektromos autó – ez a jele annak, hogy Oroszország is készen áll a modern mobilitás forradalmára. Az igazi kérdés már csak az, hogy a nagy orosz piac és a fogyasztó mennyire lesz vevő erre.

 

 

