Nukleáris katasztrófa fenyeget: atomerőművet támadtak az ukránok

orosz-ukrán háború

Az ukrán fegyveres erők egyik harci drónja megpróbálta megtámadni a Novovoronyezsi Atomerőmű hűtőtornyát – közölte a Roszenergoatom vállalat. A támadás október 7-én éjjel történt.
orosz-ukrán háborúatomerőműdrón

A jelentés szerint a drónt „műszaki eszközökkel” sikerült semlegesíteni, mielőtt az nekiütközött volna a 6-os reaktorblokk párologtató hűtőtornyának, majd felrobbant. Személyi sérülés és komolyabb károk nem történtek, mindössze egy sötét nyom maradt a torony felületén.

A Roszenergoatom közleménye szerint az erőmű biztonságos működése nem került veszélybe, a sugárzási szint a telephelyen és a környéken változatlan, természetes mértékű. A helyszínen a hatóságok megkezdték a vizsgálatot.

A moszkvai védelmi minisztérium közölte: ugyanazon az éjszakán az orosz légvédelem 18 ukrán drónt semmisített meg a Voronyezsi terület felett.

 

