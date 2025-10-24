Először merült a britek atommeghajtású tengeralattjárója

A 8100 tonnás acélkolosszus a cumbriai Barrow-in-Furness kikötőjében esett át a „Trim Dive” nevű próbán, amely során a hajó súlyelosztását, vízzárását és stabilitását vizsgálták. A teszt kulcsfontosságú lépés az atommeghajtású tengeralattjáró hivatalos szolgálatba állítása előtt – számolt be a FOCUS online.
Régi módszerrel tesztelték az atommeghajtású tengeralattjárót
A gyártó BAE Systems közlése szerint a merülés „hónapok munkájának eredménye”. A kísérlet során 16 tonna ólomnehezéket mozgattak a fedélzeten, hogy pontosan meghatározzák a hajó súlypontját, egy több száz éves hajózási módszer alapján.
Az Agamemnon a hatodik tagja az Astute-osztálynak, amelyet kis méretű atomreaktor hajt, így hetekig víz alatt tud maradni anélkül, hogy a felszínre kellene emelkednie.
A brit haditengerészet összesen hét Astute-osztályú tengeralattjárót tervez szolgálatba állítani, amelyek a stratégiai elrettentés és a globális hadműveleti képesség kulcselemei lesznek.
A közelmúltban egy orosz nukleáris tengeralattjáró miatt történt riasztás a Földközi-tengeren.