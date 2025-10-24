Először merült a britek atommeghajtású tengeralattjárója

A 8100 tonnás acélkolosszus a cumbriai Barrow-in-Furness kikötőjében esett át a „Trim Dive” nevű próbán, amely során a hajó súlyelosztását, vízzárását és stabilitását vizsgálták. A teszt kulcsfontosságú lépés az atommeghajtású tengeralattjáró hivatalos szolgálatba állítása előtt – számolt be a FOCUS online.

A HMS Agamemnon atommeghajtású tengeralattjáró szeptember 22-i hivatalos avatásán III. Károly brit király is részt vett

Fotó: Paul Ellis/Pool/AFP

Régi módszerrel tesztelték az atommeghajtású tengeralattjárót

A gyártó BAE Systems közlése szerint a merülés „hónapok munkájának eredménye”. A kísérlet során 16 tonna ólomnehezéket mozgattak a fedélzeten, hogy pontosan meghatározzák a hajó súlypontját, egy több száz éves hajózási módszer alapján.

HMS Agamemnon has completed her first underwater dive🙌.



Conducted at @BAESystemsplc in Barrow, HMS Agamemnon’s onboard systems were tested. This included the ballast tanks which ensure she can surface.



The vessel’s precise weight and centre of gravity were also established. pic.twitter.com/WBINfBaTlR — Submarine Delivery Agency (@SDA_mod) October 13, 2025

Az Agamemnon a hatodik tagja az Astute-osztálynak, amelyet kis méretű atomreaktor hajt, így hetekig víz alatt tud maradni anélkül, hogy a felszínre kellene emelkednie.

A brit haditengerészet összesen hét Astute-osztályú tengeralattjárót tervez szolgálatba állítani, amelyek a stratégiai elrettentés és a globális hadműveleti képesség kulcselemei lesznek.

