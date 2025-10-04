Mutatjuk minden idők legdrágábban eladott autóját

Majdnem mindenkinek van álomautója, de nagyon kevesen tudják megvenni azt.

Ez a világ legértékesebb autója, a Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé

Fotó: MARCEL KUSCH / DPA

Léteznek olyan kocsik, amelyek inkább műtárgyaknak tekinthetők, mintsem közlekedési eszköznek.

A világ legdrágább új autója például 28 millió euróba (11,2 milliárd forint) kerül, és biztosra vehetjük, hogy emberek milliárdjai sosem fogják látni élőben. A Rolls-Royce La Rose Noire Droptailből összesen négy darab van, de azt nem tudni, kik a tulajdonosaik. A száz évvel ezelőtti roadsterek hangulatát életre keltő luxuskabrió 6,6 literes, V12-es motorja 593 lóerős, és 4,8 másodperc gyorsul százra.

A második helyen is egy Rolls-Royce-t találunk. A 2022-ben a Comói-tó partján bemutatott egyedi, kézzel készített Rolls-Royce Boat Tailből három darab készült. Az egyik Jay-Z és Beyoncé, a másik egy névtelen gyöngykereskedő fia tulajdona. A harmadik tulajdonos ismeretlen. Körülbelül 10 milliárd forint volt az ára.

A kőkemény szuper sportkocsik kategóriájába tartozik a 6,8 milliárd forintnyi euróért árult Pagani Zonda HP Barchetta. Az olasz álomautóból három példány készült, s persze gyorsan gazdára talált. A legdrágább új autók listájának negyedik helyén a Bugatti La Voiture Noire-t találjuk, amelyből mindössze egyetlen van a világon, állítólag Ferdinand Piëch (a Volkswagen AG volt elnöke) a tulajdonosa. Az ára körülbelül 6 és fél milliárd forintnyi euró lehetett.

A tízes lista végén a Bugatti Divo van. Ez az álomautó 5 millió euróba, vagyis nagyjából 2 milliárd forintba kerül. A 8,0 literes, W16-os motorral szerelt, 1500 lóerős francia sportkocsiból mindössze 40 darab készült.

A csúcs egy német autó

A világ legmagasabb áron eladott autója azonban nem új, sőt, nagyon régi.

Három évvel ezelőtt, 2022-ben a Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé két prototípusa közül az egyiket árverésen 135 millió euróért (54 milliárd Ft) vették meg.

A licitálást a Sotheby’s aukciósház szervezte a Mercedes-Benznek a stuttgarti múzeumban. Az új tulajdonos kiléte ismeretlen, de az tudható, hogy a befolyt összeg egy részét a Mercedes egy ösztöndíjalap létrehozására fordította. Amúgy az 1955-ös, alumínium karosszériás, versenytechnikával épített Merci kupé valódi mérnöki mestermunka. Az ezüst színű oldtimer különlegessége nemcsak a technikai újításokban rejlik, hanem abban is, hogy maga Rudolf Uhlenhaut, a stuttgarti márka egyik vezető mérnöke használta napi szinten – még Stuttgart és München között is gyakran ezzel utazott.