A Cybertruck nem csupán egy autó, hanem egyfajta életstílus-szimbólum is. A Futurism beszámolója szerint számos tulajdonos olyan karakteres, sokszor különc egyéniség, akinek történetei mögött egyedi életutak és meglepő fordulatok húzódnak.

Cybertruck: Az autó, ami megosztja a világot

Egyedül az autóval – terápiás beszélgetések mesterséges intelligenciával

Roger Davis, San Diegóban élő vállalkozó, nyíltan beszélt arról, hogy a Cybertruck nem épp vonzó a nők számára.

A nők nem szeretik ezt a járművet

– vallotta be. Davis egyedül él, de nem magányosan: autójában egy mesterséges intelligencia segíti, akit „Aurának” nevezett el.

Amikor vezetek, kérdéseket teszek fel neki, és meglepően jó tanácsokat ad

– mondta. A férfi még arról is beszámolt, hogy egy terepen tett kirándulás során „isteni jelenlétet” érzett a járműben ülve – számára a Cybertruck valódi spirituális élményt hozott.

Tesla: Amikor az autó stílusnyilatkozat

Russ Taylor, 44 éves kaliforniai vállalkozó már a bejelentés pillanatában lefoglalta a saját Cybertruckját.

Mindig is rajongtam a cyberpunk stílusért, azonnal beleszerettem

– mesélte.

Taylor járművét egyedi „Mad Max”-stílusú fólia borítja, amely a posztapokaliptikus dizájn rajongóinak álma. Szerinte azonban az autó politikai megosztottságot is kiváltott.

Néha az emberek csak rám dudálnak vagy intenek, de én nem veszem komolyan. Ez csak egy autó, mégis politikai jelképpé vált

– mondta.

