Küzdöttek a kisfiú életéért, miközben az apja elmenekült

Egy hároméves kisfiú autóbalesetben meghalt, miután a családja autója letért az útról. A helyi rendőrök mindent megtettek, de a gyermeket már nem tudták megmenteni. Az apát őrizetbe vették, az ügyben nyomozás indult.

Autóbaleset: az apa elhagyta a helyszínt (illusztráció) Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Autóbalesetben sérült meg a kisfiú

Szombat hajnalban, helyi idő szerint öt óra körül egy fehér Mazda lesodródott az útról az usztráliai Yatala közelében. Az autóban egy 24 éves apa, egy 22 éves anya, a hároméves Caden Case és egy egyéves kisfiú utazott.

A baleset után az apa a helyszínt elhagyta az egyéves gyerekkel, míg egy járókelő segített az anyának és a súlyosan sérült kisfiúnak kiszállni a roncsból.

A férfi bevitte őket a a közeli rendőrségre, hogy segítséget kérjen.

Felfoghatatlan borzalom! Drogos anyja miatt halt meg egy hétéves kisfiú

Amikor az anya megérkezett a rendőrségre, a kisfiú már alig élt. A rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, de minden próbálkozás hiába volt – a kisfiú a rendőrkapitányság előterében meghalt.

A rendőrség most azt vizsgálja, hogy a balesetet szándékosan okozták-e. A nyomozás során felmerült a családon belüli erőszak gyanúja is – számolt be a Daily Mail.