Megszűnik a hagyományos autópálya-matrica

Jelentős változást eszközölnek Ausztriában az osztrák autópálya-matrica rendszerét illetően. A közlekedési miniszter és az ASFINAG közös bejelentése szerint 2027-től az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből – írja cikkében a magyarok.orf.at-ra hivatkozva a vaol.hu.

Jövőre utoljára lesz még hagyományos autópálya-matrica Ausztriában

A 2026-os osztrák autópálya-matrica tűzpiros lesz

Az új rendszer egyik lényeges eleme, hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban, és más partnerhelyeken. A már a megvásárolt éves matricák 75 százaléka digitális formában kerül eladásra.

Az új rendszer bevezetése mellett a díjak is emelkednek: jövőre az éves-vignetta ára személyautóknak 106,80 euró (41 690 Ft) lesz, ami 2.9%-os emelést jelent a fogyasztói árindex alapján. Az árusítóhelyeken beszerzett digitális matricák azonnal érvénybe lépnek, szemben az online áruházban vásároltakkal, amelyeknél továbbra is 18 napos várakozási idő várható a tényleges érvényessé válásig.

A most bejelentett intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye a matricarendszert. Az utolsó, 2026-os matrica színe pedig „Feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz.

Itthon is volt változás az autópálya-matricák vásárlásában, amiről az Origo is beszámolt.