Mint a filmekben: nyitott hídon ugratott át autójával a menekülő sofőr – videó

Rendőrök próbáltak feltartóztatni egy lopott autóval menekülő sofőrt Seattle városában. A BMW nagy sebességgel próbált elmenekülni a helyszínről, a vakmerő sofőr egy éppen nyíló hídon is átugratott. Az akciófilmbe illő autós üldözést térfigyelő kamerák rögzítették – írja a Bild.

Filmbe illő autós üldözést rögzítettek a térfigyelő kamerák az Egyesült Államokban.

Fotó: Facebook/Seattle Police Department

Akciófilmbe illő autós üldözés a belvárosban

A rendőrök egy híd előtt kialakuló forgalmi dugóban utolérték a lopott autót, a sofőr azonban nem adta meg magát, nagy gázt adott, és átugratott a felnyitott hídon.

A rendőrök később megtalálták a lopott járművet Pasadena közelében, a sofőr addigra elmenekült a helyszínről.