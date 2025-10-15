Hírlevél

Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Seattle

Mint a filmekben: nyitott hídon ugratott át autójával a menekülő sofőr – videó

40 perce
Olvasási idő: 2 perc
Filmbe illő autós üldözést rögzítettek a térfigyelő kamerák az Egyesült Államokban. A rendőrség egy lopott autót próbált megállítani Seattle-ben, a sofőr azonban filme illő manőverekkel menekülőre fogta, az autós üldözésről hajmeresztő videó is készült.
Seattlelopott autóautós üldözésrendőrBMW

Rendőrök próbáltak feltartóztatni egy lopott autóval menekülő sofőrt Seattle városában. A BMW nagy sebességgel próbált elmenekülni a helyszínről, a vakmerő sofőr egy éppen nyíló hídon is átugratott. Az akciófilmbe illő autós üldözést térfigyelő kamerák rögzítették – írja a Bild. 

Filmbe illő autós üldözést rögzítettek a térfigyelő kamerák az Egyesült Államokban.
Fotó: Facebook/Seattle Police Department

Akciófilmbe illő autós üldözés a belvárosban

A rendőrök egy híd előtt kialakuló forgalmi dugóban utolérték a lopott autót, a sofőr azonban nem adta meg magát, nagy gázt adott, és átugratott a felnyitott hídon. 

A rendőrök később megtalálták a lopott járművet Pasadena közelében, a sofőr addigra elmenekült a helyszínről. 

