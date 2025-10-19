Kiderült, miért lopják el villámgyorsan a kocsinkat az autótolvajok - videó

A német autóklub (ADAC) 419 kulcs nélküli rendszert vizsgált, és megállapította, hogy csak 27 maradt ellenálló, csupán ennyit nem tudtak gyorsan ellopni az autótolvajok.

Az autótolvajok könnyen hozzáférnek a kulcs jeléhez

Fotó: Kashif Afridi / Unsplash

A problémát az okozza, hogy a rádiójelekre épülő hitelesítés gyakran egyetlen ponton dől el: ha a tolvajok hozzáférnek a kulcs jeléhez, kinyithatják és elindíthatják az autót.

Gyakori módszer a jelátjátszás, amikor az illetők az otthon vagy zárt hely közelében „elfogják” a kulcs jelét, és azt továbbítva az autó közelében álló társuknak megtévesztik a rendszert – írja a Szon.

Van védelem az autótolvajok ellen

Bár egyes modern kulcsok mozgásérzékelőt tartalmaznak, és vannak olyan autós megoldások, amelyek menet közben ellenőrzik a kulcs jelenlétét, ezek sem garantálnak tökéletes védelmet. A legegyszerűbb és leghatékonyabb óvintézkedés a kulcs jelét blokkoló tasak (Faraday-tok) használata, valamint a kulcs és jármű védett helyen tartása.

Értékes autók vagy magas kockázatú területek esetén érdemes további mechanikai vagy elektronikai védelmet beépíteni, vagy szükség szerint a keyless funkció korlátozását megfontolni.

Szabó Dénes okleves autózárnyitó specialista a hírportálnak elmondta, a régebbi, hagyományos rendszerrel ellátott korábbi gépkocsiknál három védelmi vonal is gátolta, hogy elvigyék a járművet, ugyanakkor a kulcs nélküli berendezéseknél általában csupán egy van.

Összességében elmondhatjuk, a kulcs nélküli rendszerek továbbra is fontos kényelmet biztosítanak, ám a használatuk mellett nem szabad megfeledkezni a kockázatokról sem: a tulajdonosoknak egyszerű, olcsó óvintézkedésekkel és tudatos magatartással jelentősen csökkenthetik az autólopás veszélyét.