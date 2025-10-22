Ez az idei év legnagyobb átverése: kilenc hónapig élt hazugságban egy nő

Az egész Egyesült Királyságot megrázta a 22 éves Kira Cousins története, aki kitalált terhességgel és egy élethű babával verte át partnerét, családját és barátait. A fiatal nő még nem felfedő (gender reveal) bulit is szervezett, hamis ultrahangképeket mutogatott, és komoly összegeket költetett el szeretteivel a nem létező újszülöttre - számol be a Daily Star.

Kira Cousins hónapokig viselt műhasat, hogy elhitesse: úton van a baba

Fotó: Unsplash

A pillanat, amikor kiderült: a baba nem is igazi

Októberben Kira bejelentette, hogy megszületett a baba, 2,38 kilogrammos súllyal és közel 48 centiméterrel. Az öröm azonban rövid életű volt: amikor a „nagymama” meglátogatta a kicsit, észrevette, hogy a gyermek hideg és mozdulatlan. Röviddel ezután kiderült, hogy az újszülött, Bonnie-Leigh valójában egy reborn baba – egy olyan, rendkívül élethű műalkotás, amelyet gyűjtők és művészek készítenek.

Kira barátja teljesen elhitte, hogy apa lesz. Az egész terhesség alatt semmit sem gyanított, mivel a nő nem engedte, hogy elkísérje az orvosi vizsgálatokra, és állítólag azt mondta, a családja nem fogadta jól a hírt. A férfi akkor szembesült az igazsággal, amikor üzenetben kapta meg Kira sorait: „Bonnie-Leigh meghalt.”

Végül maga Kira vallotta be az Instagramon, hogy nem volt terhes, és az egész történetet kitalálta:

Nem volt baba. Fiktív ultrahangokat, üzeneteket, egy egész szülést találtam ki. Tudom, mennyire rossz, de nem tudtam, hogyan álljak le.

Mit jelent a „reborn” baba? A reborn babák kézzel készített, részletgazdag művészi alkotások, amelyeket úgy festenek és formáznak meg, hogy élethű újszülöttnek tűnjenek. Az áruk körülbelül 14 000 és 930 000 forint között mozog, és gyakran gyűjtők, művészek vagy terápiás céllal vásárlók körében népszerűek.

