Rekordot döntött az újszülött – ekkora csecsemőt még senki nem látott

A fiatal édesanya, Shelby Martin a Tennessee állambeli Nashville-ben adott életet kisfiának, Cassiannek, aki 5,8 kilogrammos súlyával bekerült a helyi kórház történetébe. A TriStar Centennial Women’s Hospital orvosai szerint az elmúlt három évben nem született ekkora baba az intézményben - számol be a New York Post.

A nashville-i baba a TriStar Centennial kórházban született

Fotó: shlbmrtn/TikTok

A baba, aki megdöntötte a kórházi rekordot

Shelby a szülés után egy humoros videót osztott meg a TikTokon, amelyen hatalmas pocakját, majd újszülött fiát mutatja meg. A videó rövid időn belül több mint 4,4 millió kedvelést kapott, és több tízezer hozzászólást váltott ki.

A kommentelők humorral reagáltak a látványos felvételekre. Egyikük így írta: „HÁNY ÉVIG VOLT ODABENT?”, míg mások azt kérdezték, vajon a „napfénytetőn” keresztül kellett-e megszületnie.

Cassiant rövid időre az újszülött intenzív osztályra vitték, ahol infúziót és oxigént kapott, de gyorsan felépült, és máris a világ egyik legismertebb babájává vált.

Egy másik baba is rekordot döntött

Nem Cassian az egyetlen „óriásbaba”: az alabamai Pamela Mann szintén meglepte az orvosokat, amikor kislánya, Paris Halo 13 font 4 unciával (több mint 6 kilóval) született. Az édesanya azt hitte, átlagos súlyú babát vár, de lánya rekordméretű lett. A szakértők szerint az újszülöttek átlagos súlya 7 font (3,2 kg) körül mozog, így ezek a babák kétszer akkorák, mint a megszokott újszülöttek.